Gli esordi e il successo di Dolores O'Riordan - voce inconfondibile dei Cranberries : Ancora un lutto nel mondo della musica internazionale e ancora una volta è un lutto prematuro: scompare ad appena 46 anni Dolores O'Riordan, voce inconfondibile dei Cranberries, rock band irlandese ritrovatasi negli ...

DON BURTON/ Chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan : il dolore del prete che li ha sposati : Don BURTON, chi l'ex il marito di dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald BURTON? Distrutto dal dolore per la grave perdita.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:12:00 GMT)

Dolores O'Riordan - il toccante ricordo dei Negramaro : 'Per noi sei stata un sogno' : ... come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la generazione di 'zombie' che hai lasciato orfana della ...

Dolores O'Riordan - i social piangono la cantante dei Cranberries : 'Con lei se ne va l'adolescenza' : La notizia rimbalza nei cinguettii di Twitter, sulle bacheche di Facebook, le canzoni invadono le storie di Instagram: i social piangono Dolores O'Riordan, indimenticabile voce dei Cranberries, morta ...

I Negramaro ricordano Dolores O Riordan 'Non son riva senza te ' - People - Spettacoli : Tra gli artisti che hanno duettato con Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries morta oggi all'età di 46 anni , ci sono i Negramaro. Che attraverso un commosso post hanno voluto salutare l'amica:...

La scomparsa di Dolores O’Riordan : i pezzi che non dimenticheremo dei Cranberries : È il 1990 quando i Cranberries iniziano a guardarsi intorno. Niall Queen, che aveva fondato il gruppo insieme a Mike Hogan e a Fergal Patrick Lawler, sceglie di andare avanti per la sua strada ed è allora che entra in scena Dolores O’Riordan, 19 anni, i capelli corti, una formazione da ballerina di flamenco e una voce potente, in grado di accarezzare le note più alte con grazia innata. Iniziano i primi album e i primi posti in classifica ...

Dolores O'Riordan - il mio sogno volato via : Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite e, invece, ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la ...

Dolores O’Riordan/ Ora capite perchè piangiamo anche la morte di chi non abbiamo conosciuto di persona : Dolores O'Riordan, l'Irlanda piange la voce dei Cranberries: un piccolo corpo su un grande palco, ha reso a molti la vita migliore. Il ricordo commosso di PAOLO VITES(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 20:20:00 GMT)

morta Dolores O' Riordan - ragazza di campagna che segnò i nostri anni'90 : Ci sono artisti che in un secondo riportano a un'epoca precisa, a un frame istantaneo e non si va né avanti né indietro. Dolores O'Riordan, che ci tocca salutare troppo presto, piomba in ciascuno di ...

Cranberries - muore improvvisamente la cantante Dolores O'Riordan - : Dolores O'Riordan, la cantante irlandese dei Cranberries, è morta a 46 anni. A darne l'annuncio è stato il suo agente, spiegando che è morta "improvvisamente" a Londra, senza tuttavia indicare le ...

Dolores O’Riordan è morta : la cantante dei Cranberries aveva 46 anni : Ennesimo terribile lutto nel mondo della musica internazionale: Dolores O’Riordan è morta oggi, lunedì 15 gennaio 2018. La cantante della band The Cranberries aveva solo 46 anni. Dolores O’Riordan è morta: addio alla cantante dei Cranberries Ancora non sono chiare le circostanze che hanno portato alla morte della frontwoman. Secondo quanto dichiarato dai media britannici, Dolores O’Riordan è stata trovata senza vita nella ...

Morta Dolores O'Riordan : la voce delle donne e dell'Irlanda rock degli anni 90 : L'immaginario della band irlandese, e il loro successo da 40 milioni di dischi venduti nel mondo, era legato a Dolores. Minuta, capelli corti alternativamente biondi e mori, una voce tagliente come ...

Dolores O' Riordan - ragazza di campagna che segnò i nostri anni'90 : Perché quell'album capolavoro, "No Need to Argue", con cui i Cranberries diventarono la seconda band irlandese più popolare del mondo dopo gli U2, divenne la colonna sonora precisa di quella stagione.