Diplomati magistrali restino in Gae | la proposta Cobas

I Diplomati magistrali denunciano all’Europa il dubbio ripensamento del Cds : I diplomati magistrali si rivolgono all’Europa per denunciare le gravi discriminazioni subite sin dal giorno in cui conseguirono il titolo. Riportiamo qui in alto il post su Facebook dell’avvocato Walter Miceli di ANIEF con il quale si annuncia il deposito del reclamo la prossima settimana. Nello specchietto rimettiamo le 7 sentenze del Consiglio di Stato […] L'articolo I diplomati magistrali denunciano all’Europa il ...

I Diplomati magistrali denunciano all’Europa il dubbio/ripensamento del Cds : I diplomati magistrali si rivolgono all’Europa per denunciare le gravi discriminazioni subite sin dal giorno in cui conseguirono il titolo. Riportiamo qui in alto il post su Facebook dell’avvocato Walter Miceli di ANIEF con il quale si annuncia il deposito del reclamo la prossima settimana. Nello specchietto rimettiamo le 7 sentenze del Consiglio di Stato […] L'articolo I diplomati magistrali denunciano all’Europa il ...

Diplomati magistrali in sit in di protesta davanti a tutti gli USR : I Diplomati magistrali continuano lo stato di agitazione. Avevamo già dato evidenza in questo altro contributo di come fosse necessario sensibilizzare l’opinione pubblica sulla loro condizione. Urge far comprendere ai genitori che sono in 50 mila a rischiare il licenziamento, con conseguente pregiudizio del percorso scolastico dei figli. In redazione giunge un comunicato a firma […] L'articolo Diplomati magistrali in sit in di ...

Diplomati magistrali con sentenze di merito negative : Per i Diplomati magistrali sta iniziando un nuovo calvario in seguito alle prime decisioni del Tar. Per molti di loro ci sarà il depennamento dalle Gae in seguito alle prime sentenze di merito negative emesse dal tribunale amministrativo in sintonia con l’orientamento espresso dall’adunanza plenaria. Sul mantenimento della cattedra per i Diplomati magistrali adesso dovrà […] L'articolo Diplomati magistrali con sentenze di ...

Diplomati magistrali esclusi dalle GAE : il 12 gennaio incontro a Torino : Diplomati magistrali – La FLC CGIL di Torino rende noto che il prossimo 12 gennaio, presso il Salone Pia Lai della Camera del Lavoro CGIL di Torino, sito in Via Pedrotti n. 5, a partire dalle ore 17, si svolgerà l’incontro rivolto ai ricorrenti e alle/agli iscritte/i alla FLC CGIL per discutere sull’esito del primo incontro con il MIUR. Il Comunicato […] L'articolo Diplomati magistrali esclusi dalle GAE: il 12 gennaio incontro ...

Diplomati magistrali dicono stop a funzioni e attività obbligatorie con lettera di dimissioni : I Diplomati magistrali con lo sciopero del 8 gennaio e il sit-in a Viale Trastevere hanno inteso mandare un segnale molto forte alle istituzioni affinché venga presa seriamente in considerazione la loro situazione. La misura è colma e non si accettano più compromessi o soluzioni pasticciate che avrebbero solo l’ effetto di prolungare l’agonia nella […] L'articolo Diplomati magistrali dicono stop a funzioni e attività ...

Scuola - per il Garante lo sciopero dei docenti per il caos Diplomati magistrali “è illegittimo” : L’Autorità Garante per gli scioperi ha dichiarato “non conforme alla legge” lo sciopero della Scuola indetto lunedì 8 gennaio dai Cobas. In particolare, risulta “violata la regola del preavviso di 15 giorni e il mancato tentativo di conciliazione presso il Ministero, trattandosi di motivazioni diverse da quelle avanzate dalla sigla Saese, che per prima ha proclamato lo sciopero”. Il Garante precisa anche di aver già ...

Diplomati magistrali - Miur : nessuno perderà il posto al momento Video : Lo scorso 4 gennaio si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato il Ministero dell’Istruzione, associazioni e sindacati per cerca di fare chiarezza sulla tanto discussa questione riguardante l’esclusione dei “#Diplomati magistrali” dalle graduatorie ad esaurimento. Tutto è scaturito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017, secondo la quale i Diplomati magistrali prima del 2001/2002 non hanno diritto ad essere ...

Diplomati magistrali : mozione in loro favore da Borgosesia : I Diplomati magistrali avranno al loro fianco anche il sindaco di Borgosesia. Pronta una mozione da presentare contro il licenziamento dei Diplomati magistrali. In allegato pubblichiamo la mozione integrale resa dal primo cittadino di Borgosesia COMUNICATO STAMPA Parte da Borgosesia la campagna di sensibilizzazione per stabilizzare gli insegnanti resi disoccupati da un’assurda sentenza. Il Sindaco […] L'articolo Diplomati magistrali: ...

Diplomati magistrali : l’europarlamentare Alberto Cirio porterà la loro voce in Europa : I Diplomati magistrali che si apprestano a scioperare domani a Roma, contro la loro ingiusta esclusione dalle Graduatorie ad Esaurimento sancita dalla Plenaria del CDS, sanno bene che la via dei ricorsi non può essere risolutiva della loro questione. Perlomeno, come afferma convinto l’Europarlamentare Alberto Cirio, già assessore all’istruzione della Regione Piemonte dal 2010 al […] L'articolo Diplomati magistrali: l’Europarlamentare ...

I Diplomati magistrali e la questione reclutamento dopo il 30 giugno : I diplomati magistrali hanno atteso tutto il giorno l’esito della riunione del 4 gennaio tra MIUR e i sindacati. Al termine dell’incontro tenutosi ieri, in rete sono stati diffusi i resoconti di quanto emerso in ordine alla problematica dei diplomati magistrali cui la plenaria ha rimesso in discussione le singole posizioni. Il primo importante punto […] L'articolo I diplomati magistrali e la questione reclutamento dopo il 30 ...

Scuola - ministra Fedeli : ecco il giudizio sulla sentenza Plenaria Diplomati magistrali : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, è intervenuta sulla questione relativa alla sentenza della Plenaria sui diplomati magistrali, sentenza che ha generato una vera e propria ondata di polemiche. Il portale ‘Quotidiano.net’ ha riportato le parole della numero uno del dicastero di Viale Trastevere, ormai in procinto di lasciare la propria ‘poltrona’. sentenza Plenaria su diplomati magistrali: ecco il giudizio ...

Diplomati magistrali in presidio USR Piemonte - CUB Scuola : Docenti - solidarizzate! : Il presidio di quest’oggi presso gli Ufficio dell’USR Piemonte, contro la questione Diplomati magistrali, ha fatto registrare la presenza di un numeroso gruppo di insegnanti alquanto ‘combattivi’. Scuolainforma pubblica il comunicato del CUB Scuola Piemonte che delinea con fermezza le strategie d’azioni che le maestre e i maestri Piemontesi intendono mettere in atto nei prossimi […] L'articolo Diplomati ...

Diplomati magistrali - la polemica di Luca Telese : “Resi ladri di un’Italia farlocca” : Siamo di nuovo a parlare dei Diplomati Magistrali. E stavolta a trattare del loro “caso” è il giornalista Luca Telese, che esprime il proprio punto di vista in merito. Anzi, non si ferma a un semplice punto di vista, ma innesca una vera e propria polemica, spezzando una lancia a favore di questa categoria di […] L'articolo Diplomati Magistrali, la polemica di Luca Telese: “Resi ladri di un’Italia farlocca” proviene da ...