Dipendenza da social : ma Facebook sta facendo tutti questi danni? : “Ho chiesto a Facebook di sacrificare i propri profitti di breve termine per fare sì che si occupassero dei danni che la piattaforma sta facendo in termini di Dipendenza e sfruttamento”. Non sono le parole di un attivista o di un genitore preoccupato queste, ma l’incipit di una lettera aperta che Roger McNamee, uomo d’affari americano e tra i principali finanziatori dell’azienda di Menlo Park, ha scritto ...