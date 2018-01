: Dieter Zetsche - Compatte Mercedes, i modelli diventeranno nove - focus_motori : Dieter Zetsche - Compatte Mercedes, i modelli diventeranno nove - quattroruote : Dieter Zetsche al #NAIAS2018: "Ridurremo le nicchie, ma la famiglia di compatte #Mercedes salirà a nove modelli".… - VELOSPORT1960 : La nuova Classe G? “Non è altro che una Casse G perfezionata” secondo il gran capo di Daimler AG Dieter Zetsche che… -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Marchionne ha ragione: la tecnologia in quanto tale non basta a fare business. Ma è anche vero che quando le nuove possibilità che offre si mostrano con chiarezza, ci si può trovare in ritardo nella sua adozione. Così,, ad del gruppo Daimler e frequente interlocutore del suo omologo in FCA sul doppio piano dellindustria e della Formula 1, ha commentato le affermazioni di questa mattina del ceo italiano al Salone di Detroit. Scegliere il momento giusto per intraprendere una strada nuova, ha proseguito, fa parte della difficoltà del nostro lavoro. Oggi più che mai: soltanto sei anni fa, ha ricordato il dirigente, abbiamo speso otto miliardi di euro per ricerca e sviluppo e spese per capitale. Ora siamo a 14. E nonostante la nostra posizione di forza, anche noi dobbiamo fare delle scelte.Meno nicchie nell'alto di gamma. Un riferimento non casuale, quello del baffo ...