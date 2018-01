Di Trump si parla solo per gaffe | ma grazie a sua riforma fiscale Fiat assume 2500 persone

Trump - parla il medico : 'La sua salute è eccellente'. Bufera su una pornostar : 'Il presidente la pagò 130.000 dollari' : ... ma a tutte le persone di origine africana nel mondo'. L'Ua, che rappresenta 55 Paesi, 'crede fortemente che ci sia un'enorme incomprensione del continente africano e del suo popolo da parte dell'...

Trump - parla il medico : "La sua salute è eccellente". Bufera su una pornostar : "Il presidente la pagò 130.000 dollari" : Le condizioni di salute di Donald Trump sono «eccellenti». Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, dopo che il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto...

Parla Steve Bannon : "Trump è un grande uomo - lo sostegno ogni giorno" : "Il presidente è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". Questo è il primo e finora unico commento dell'ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon dopo che Donald Trump lo ha ripudiato pubblicamente e violentemente per le rivelazioni su di lui e sulla sua famiglia nel libro "Fire and Fury: the Trump White House".Un commento che ha rilasciato alla trasmissione 'Breibart News Tonight' (legata all'omonimo sito di ...

Dal Parlamento russo arriva la risposta ai toni trionfalistici di Trump sulla Siria - : "In generale è stato minimo il contributo della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella sconfitta dell'ISIS in Siria. Sappiamo che, soprattutto nell'ultimo periodo, gli americani sono impegnati a ...

Addio multilateralismo e la Cina è il nuovo nemico. Putin è un leader con cui parlare. La 'dottrina Trump' archivia l'era Obama : La sicurezza in funzione dell'economia. Vale anche, per certi versi soprattutto, nelle politiche sull'immigrazione. Il Muslim-ban è parte integrante di questa dottrina come lo è il Muro con il ...

Donald Trump archivia l'era Obama : addio multilateralismo e la Cina è il nuovo nemico. Putin è un leader con cui parlare : È la dottrina-Trump sul mondo e sul ruolo dell'America nel Terzo Millennio. È il documento che sancisce la fine dell'era-Obama e che sistematizza, in una visione strategica, il suo America first. In tutto questo, è legittimo definire "storico" il Rapporto di Donald Trump in cui vengono indicate le linee guida della nuova strategia sulla sicurezza nazionale americana; linee che l'Associated Press ha anticipato. Non ...

Trump e Putin parlano di Nordcorea : 0.56 Il presidente americano Donald Trump ha parlato al telefono nelle ultime ore col presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto la Casa Bianca. I due leader,secondo un comunicato del Cremlino,hanno parlato "della questione nucleare nella penisola coreana".La Casa Bianca,tramite il segretario di Stato Tillerson, si è detta disponibile a trattare con Pyongyang "senza precondizioni".Putin ha lanciato un appello a tutte le parti affinché non ...