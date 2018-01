Debutto a Detroit per Mercedes Classe G | ' re' dell' off-road

BMW - La X2 pronta al Debutto al Salone di Detroit : La BMW ha confermato che al Salone di Detroit è prevista la presentazione in anteprima mondiale della nuova X2 e della rinnovata i8 Coupé. I due modelli sono già stati annunciati e mostrati nelle foto ufficiali, ma non avevano ancora calcato le scene di un evento internazionale.Negli States con il 2.0 turbo da 228 CV. La BMW X2, già ordinabile in Italia a partire da 44.100 euro, rappresenta una variante più sportiva della X1, con la quale ...