Da Bianca Atzei ad Alessia Mancini | da Francesca Cipriani a Eva Henger ecco chi sono i

Isola dei Famosi - da Eva Henger a Bianca Atzei : ne vedremo delle belle : P resentato da Alessia Mar- cuzzi, con Mara Venier e Daniele Bossari come opi- nionisti e un inviato in Honduras (Stefano De Martino), il 22 gennaio inizierà la quarta edizione targata Mediaset dell'...

Annalisa Minetti a Domenica Live : la sorpresa di Marco Carta e Bianca Atzei : Annalisa Minetti a Domenica Live , nella puntata andata in onda Domenica 14 gennaio 2018, durante l’intervista di Barbara d’Urso, ha ricevuto le sorprese fatte apposta per lei da Marco Carta e Bianca Atzei oltre che dal suo compagno e dai suoi genitori. La cantante, protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ha ringraziato tutti gli amici e colleghi e si è è ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast : Bianca Atzei - "sento dentro di me un’esplosione di emozioni" : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast ufficiale: ecco chi sbarcherà in Honduras dal prossimo 22 gennaio, tutte le informazioni su conduttori e opinionisti in studio.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:54:00 GMT)