Cristiano Ronaldo-Real | è rottura Il portoghese vuole tornare allo United

Real Madrid - Cristiano Ronaldo scontento : pronto all'addio per lo United : Ronaldo è il quinto calciatore più pagato al mondo, il suo contratto scadrà nel 2021, ma le cifre percepite sono lontane da quelle di Messi e dello stesso Neymar.

Real Madrid - Cristiano Ronaldo deluso da Perez : vuole tornare allo United : Real Madrid, Cristiano Ronaldo deluso da Perez: vuole tornare allo United Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, Cristiano Ronaldo deluso DA Perez – Il Real Madrid vive un periodo parecchio complicato. La situazione in campionato è ormai quasi totalmente compromessa, dato che il distacco dal Barcellona capolista è sempre più marcato. Sono ben 19 ...

Cristiano Ronaldo più soldi per Neymar. L'ultima follia del Real Madrid : Madrid, 14 gennaio 2018 - Cristiano Ronaldo più una cospicua somma di denaro per avere Neymar, sarebbe questa la follia che gira nella testa di Florentino Perez per il suo Real Madrid. Secondo la ...

Clamoroso dalla Spagna : 'Neymar-Real Madrid - la contropartita è Cristiano Ronaldo' : ROMA - La notizia clamorosa arriva dalla Spagna e precisamente da 'El Larguero', il programma dell'emittente Cadena Ser. Il Real Madrid fa sul serio per Neymar e Florentino Perez , per provare a ...

Bonera ferma Cristiano Ronaldo e il Villareal trionfa al Bernabeu : E determinante nell'azione del gol che ha condannato alla sconfitta i campioni d'Europa e del mondo in carica. È proprio il difensore di Ome, cresciuto nella Voluntas di Roberto Clerici e nel Brescia,...

Nuovo anno - solito flop : perché è così difficile fare una statua di Cristiano Ronaldo? : cn_read_more title="Tutti i Cristiano Ronaldo del mondo" url="https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2017/04/10/tutte-statue-Cristiano-ronaldo-mondo" I presenti al Ledovaya Moskva Festival non hanno ...

Cristiano Ronaldo : 'Il passaggio di Neymar al Psg è un passo indietro' : 'Ora è al Psg ma da una prospettiva sportiva la sua decisione è stata un passo indietro', ha detto il vincitore della Coppa del Mondo 2002 in un'intervista con l'ex attaccante brasiliano Zico, ...

Cies : Insigne costa più di Cristiano Ronaldo - vince Neymar e Dybala vale 174 milioni : E' Neymar il calciatore più caro del mondo, davanti a Leo Messi ed Harry Kane . Primo italiano nella speciale classifica, Lorenzo Insigne , addirittura meglio di Cristiano Ronaldo solo 49°. Lo sostiene il Cies, l'osservatorio calcistico ...

I 100 giocatori che valgono di più al mondo : Cristiano Ronaldo soltanto 49° : TORINO - Come ogni gennaio il Cies , l'osservatorio calcistico internazionale con base in Svizzera , ha stilato la classifica dei 100 giocatori più costosi dei cinque principali campionati europei. La ...

Ribery tuona contro Cristiano Ronaldo : "Mi ha rubato un Pallone d'Oro" : Il francese del Bayern Monaco non ha dimenticato la spettacolare stagione 2012/13: "Avevo vinto tutto e invece che premiare me..."

Il calciatore più ricco del mondo? Nè Messi nè Cristiano Ronaldo - ma uno della squadra riserve del Leicester : Come di consueto ogni anno viene stilata la classifica dei calciatori più ricchi del mondo, nel 2017 ha trionfato Cristiano Ronaldo davanti a Messi e Ibrahimovic. Queste classifiche tengono conto però dei guadagni dei giocatori ma non della loro ricchezza. E per ricchezza si intendono tutti i beni, che non comprendono solo i soldi. Ebbene secondo questo criterio il giocatore più ricco al mondo risulta essere un diciannovenne che attualmente ...

I 100 giocatori che valgono di più al mondo : Cristiano Ronaldo soltanto 49° : 1 di 5 Successiva TORINO - Come ogni gennaio il Cies , l'osservatorio calcistico internazionale con base in Svizzera, ha stilato la classifica dei 100 giocatori più costosi dei cinque principali ...

Mercato : il Psg sogna Cristiano Ronaldo - il Liverpool punta su Alisson : ROMA - Tanti sogni, pochi colpi e la tentazione di appassionarsi alle pazzie oltre frontiera. Parte a rilento il calcioMercato di serie A a fronte dei super affari in rampa di lancio sulla scena ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...