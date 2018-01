Cranberries | è morta Dolores O' Riordan

Morta Dolores O'Riordan - voce dei Cranberries | Foto : L'artista irlandese aveva 46 anni. Nel 2017 la band aveva sospeso il tour per i suoi problemi di salute. In carriera anche un'esperienza da solista. La famiglia, sotto shock, ha chiesto il massimo riserbo e rispetto della privacy.

Dolores O’Riordan è morta : la cantante dei Cranberries aveva 46 anni : Ennesimo terribile lutto nel mondo della musica internazionale: Dolores O’Riordan è morta oggi, lunedì 15 gennaio 2018. La cantante della band The Cranberries aveva solo 46 anni. Dolores O’Riordan è morta: addio alla cantante dei Cranberries Ancora non sono chiare le circostanze che hanno portato alla morte della frontwoman. Secondo quanto dichiarato dai media britannici, Dolores O’Riordan è stata trovata senza vita nella ...

Morta Dolores O’Riordan dei Cranberries : aveva 46 anni : Dolores O’Riordan che stringe fra le braccia il suo gatto Giò e si prepara a tornare in Irlanda. È struccata, indossa una pesante felpa verdognola e ha il cappuccio sulla testa, gli occhi liquidi di sempre e la bocca leggermente dischiusa. È questa l’ultima foto che la cantante posta su Twitter. Era il 4 gennaio 2018. Undici giorni dopo la cantante, chitarrista e autrice del gruppo The Cranberries si spegne all’età di 46 ...

Mondo della musica sotto shock - è morta la 46enne cantante dei The Cranberries Dolores O'Riordan : Dolores O'Riordan è morta, la cantante dei The Cranberries ha detto addio a questo Mondo alla prematura età di 46 anni: le parole della sua agente La cantante dei The Cranberries , Dolores O'Riordan,...

Morta Dolores O'Riordan - cantante dei Cranberries : ROMA . Dolores O'Riordan, la cantante irlandese del gruppo "The Cranberries", è Morta a 46 anni. A darne l'annuncio è stato il suo agente. Nell'estate del 2017 la band aveva annullato il tour europeo ...

Morta improvvisamente Dolores O’Riordan - la cantante dei “The Cranberries” : aveva 46 anni - mistero sulle cause : Shock nel mondo della musica. Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo “The Cranberries”, è Morta improvvisamente. Lo ha fatto sapere la sua agente Lindsey Holmes tramite una nota, citata dai media irlandesi. aveva solo 46 anni. “La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti ...

Addio a Dolores O' Riordan - voce dei Cranberries : "Morta all'improvviso a Londra" Video/Twitter : È morta a Londra la cantautrice, musicista e attrice irlandese Dolores O'Riordan. Lo riferisce il sito dell'Irish Times. L'artista, che era cantante e chitarrista dei...

Dolores O’Riordan dei Cranberries è morta / Lutto nel mondo della musica : sconosciute le cause del decesso : Dolores O’Riordan dei Cranberries è morta, la leader della band irlandese dei Cranberries è deceduta all'età di 46 anni, attualmente sconosciute le cause della sua morte.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:01:00 GMT)

È morta Dolores O’Riordan - la cantante dei Cranberries : aveva 46 anni : La notizia resa nota dall’agente:. Dolores stava registrando a Londra. «I familiari sono devastati», si legge nel comunicato. L'estate scorsa la band aveva sospeso il tour europeo a causa dei problemi di salute della cantante

Morta Dolores O' Riordan - la voce dei 'The Cranberries' : era malata da tempo Video Twitter : Dolores O' Riordan, la cantante irlandese del gruppo 'The Cranberries', è Morta a 46 anni. Lo annuncia l'agente. La cantante é Morta 'improvvisamente' a Londra, ha informato l'agente citato dall'...

Morta Dolores O'Riordan la cantante dei Cranberries - voce simbolo degli anni Novanta - People - Spettacoli : LONDRA - Dolores O'Riordan, la cantante irlandese del gruppo 'The Cranberries', è Morta improvvisamente. Lo ha fatto sapere la sua agente Lindsey Holmes tramite una nota, citata dai media irlandesi. ...

Morta Dolores O'Riordan - la cantante dei Cranberries. Aveva 46 anni : La cantante dei The Cranberries, Dolores O'Riordan, è Morta all'improvviso a Londra. Lo ha fatto sapere la sua agente tramite una nota, citata dai media irlandesi. La frontwoman Aveva 46 anni. 'La ...

Morta Dolores O’Riordan - cantante dei Cranberries : Morta Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries L’artista irlandese, 46enne, si è spenta all’improvviso. Continua a leggere L'articolo Morta Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries sembra essere il primo su NewsGo.

Musica : morta Dolores - voce Cranberries : 18.43 E' morta improvvisamente a Londra Dolores O'Riordan, la cantante irlandese del gruppo "The Cranberries". Aveva 46 anni. Lo annuncia l'agente. L'artista, riporta l'Irish Times, si trovava nella capitale britannica per una breve sessione di registrazione con l'intera band. I familiari hanno appreso la notizia e sono "devastati dal dolore". Chiedono "privacy in questo momento difficile". Nell'estate del 2017 la band aveva annullato il tour ...