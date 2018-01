Così il mondo sta dichiarando guerra alla plastica : L'ultima a esprimersi in favore di una lotta senza quartiere alla plastica è stata la premier britannica Theresa May, che pochi giorni fa ha annunciato di voler rendere il Regno Unito "plastic free" ...

E se la Guerra Nucleare partisse a causa di un cyberattack? E' Così che finirà il mondo? : Una relazione di ' Chatham House ' ha individuato una ' serie di vulnerabilità ' ai sistemi di armamento Nucleare di tutto il mondo, che potrebbero lasciarli aperti ad attacchi dannosi, anche ...

''Così l'intelligenza artificiale dominerà il mondo''. Ma è solo un videogame : Un'équipe di scienziati dell'università di Cambridge ha messo a punto una modifica per lo storico videogioco strategico ''Civilization'' modificandone le...

Slalom Zagabria streaming video e tv : Così le azzurre. Risultato live (Coppa del Mondo sci donne) : Diretta Slalom femminile Zagabria streaming video e tv. Shiffrin favorita anche in Croazia: orario e Risultato live della gara Coppa del Mondo di sci.

DIRETTA / Slalom Zagabria streaming video e tv : Così le azzurre. Risultato live (Coppa del Mondo sci donne) : DIRETTA Slalom femminile Zagabria streaming video e tv. Shiffrin favorita anche in Croazia: orario e Risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:05:00 GMT)

Bertolazzi - Così ho creato mondo Bright : CAPRI (NAPOLI), 26 DIC - Orchi, elfi, fate: anche per 'Bright', il premio Oscar Alessandro Bertolazzi ha creato un mondo e l'ha fatto a modo suo, da 'buon artigiano italiano' come si definisce ...

"Così facciamo sistema per portare l'Italia nel resto del mondo" : Creare una serie di sinergie efficaci nella rete internazionale di Intesa Sanpaolo replicando il suo modello di business in aree ad elevato potenziale di sviluppo. È questo il compito che il Ceo di Ca'...

La fine del mondo oggi la vediamo Così : Nel libro 'Esiste un mondo a venire?' pubblicato da Nottetempo gli autori riflettono anche su questo: 'Le distopie, dunque, proliferano; e un certo panico perplesso (chiamato peggiorativamente ...

Globale - totale e vivace Così ti dipingo il mondo : Recupera il bravo Nicola Verlato, iperrealista coraggioso e colto, che tratta il mondo dei cartoon come figure manieriste. Si prende a bordo l'immancabile Pietro Roccasalva, il cui successo mi pare ...

Globale - totale e vivace : Così ti dipingo il mondo : Facciamo un gioco. Prendiamo un quadro figurativo di buona qualità, facilmente comprensibile ai più e appendiamolo all'interno di un'ipotetica Pizzeria Marechiaro. Al termine della cena qualcuno ne chiederà il prezzo al ristoratore che sarà felice di venderlo intorno ai 200 euro. Stando lì non potrebbe costare di più. Lo stesso dipinto poi lo trasferiamo in una buona galleria di Milano, nota per la ricerca e la serietà professionale: ...

"Così abbiamo convinto Rai e Disney a portare i bimbi nel mondo dei trulli" : Le sorelle Congedo hanno inventato la serie a cartoni animati 'Trulli Tales' Si riconoscono i trulli, con la loro forma tipica, il tetto a punta e la base bianca, e gli uliveti secolari, nodosi e ...

Gerusalemme capitale - Così Trump incendia il mondo arabo : La scelta del presidente Donald Trump di spostare l’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, rappresenta la pietra tombale al senso di giustizia e alla possibilità di costruire una pace duratura in Medio Oriente. Paradossalmente, la spiegazione è stata proprio quella di giungere alla pace; ma non ci può essere pace senza giustizia. Riconoscere Gerusalemme come capitale è una scelta simbolica che ha un immenso significato politico. ...

Così la rete 5G connetterà il mondo : In un periodo in cui si parla tantissimo di realtà aumentata , internet of things e blockchain , si presta meno attenzione alla tecnologia che consentirà a queste innovazioni di esprimere le loro ...

'Il mondo più vicino alla guerra' (Così gli Usa all'Onu) : New York, 30 nov. (askanews) Gli Stati Uniti hanno minacciato che il regime nordcoreano sarà 'totalmente distrutto' se scoppierà una guerra e hanno chiesto di rendere l'isolamento di Pyongyang totale, ...