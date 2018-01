Consiglio di Stato | il caso Bellomo si poteva evitare?

Bellomo destituito - ok definitivo del Consiglio di Stato : via dalla magistratura : ... visto che lo scandalo Bellomo, che ha coinvolto anche il pm di Rovigo Davide Nalin, nasce proprio attorno alla sua scuola, 'Diritto e scienza', al 'contratto' che veniva fatto sottoscrivere, al ...

Bellomo destituito - ok definitivo del Consiglio di Stato : via dalla magistratura : Ora è definitivo. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, ha dato il

Consiglio Stato - ok destituzione Bellomo : ROMA, 12 GEN - Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati di Tar e Consiglio di Stato, ha dato il via libera definitivo alla destituzione di ...

Consiglio Stato - ok destituzione Bellomo : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati di Tar e Consiglio di Stato, ha dato il via libera definitivo alla destituzione di Francesco Bellomo. L'espulsione dalla magistratura di Bellomo è stata votata quasi all'unanimità: un solo astenuto, su 14 componenti presenti. L'organo di autogoverno della magistratura amministrativa ha così preso atto del ...

Consiglio di Stato : ok definitivo alla destituzione di Bellomo - : Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dà via libera quasi all'unanimità: un astenuto su 14 componenti presenti. Per essere esecutiva serve il decreto del capo di Stato. Giudice ...

Consiglio Stato : ok espulsione Bellomo : 14.13 Via libera definitivo e quasi all'unanimità (un solo astenuto su 14 presenti) alla destituzione di Francesco Bellomo. Lo ha stabilito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati. Per essere esecutiva l'espulsione dalla magistratura necessita del decreto del Capo dello Stato. Bellomo potrà impugnare il provvedimento davanti al Tar e al Consiglio di Stato.

Caso Bellomo - al Consiglio di Stato le denunce di altre 7 allieve : 'Minigonne e niente fidanzati' : Ed è proprio a fine ottobre che il Caso Bellomo esplode sulla stampa, e si comincia a parlare della sua scuola per aspiranti magistrati 'Diritto e scienza', di allieve sottoposte a molestie, ...

Caso Bellomo - al Consiglio di Stato le denunce di altre 7 allieve : "Minigonne e niente fidanzati" : Depositate le motivazioni sulla destituzione del magistrato: "I suoi comportamenti hanno arrecato un grave vulnus". Intanto nelle ultime settimane sono...

Bellomo - sì del Consiglio di Stato alla destituzione per il caso molestie. E lui : 'Un'ingiustizia' : Al centro del caso non c'è una violazione compiuta da Bellomo esercitando la funzione di magistrato, ma i comportamenti tenuti nella scuola 'Diritto e scienza' da lui gestita. Tutto parte da una ...

Bellomo - sì del Consiglio di Stato alla destituzione per il caso molestie. E lui : "Un'ingiustizia" : Il consigliere di Stato era sotto procedimento disciplinare per la vicenda legata alla scuola per aspiranti magistrati da lui gestita e per le accuse di...

Voto plebiscitario del Consiglio di Stato : destituito Bellomo : Il magistrato è indagato per aver ricattato allieve della scuola diritto e scienza, da lui diretta. Alle borsiste venivano imposte minigonne e tacchi a spillo, oltre alla risoluzione del contratto se ...

Caso Bellomo - dal Consiglio di Stato via libera alla destituzione del consigliere : L'adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla destituzione del consigliere Francesco Bellomo, a quanto si è appreso. La riunione è durata poco più...

Il Consiglio di Stato : 'Destituite Bellomo' : Il giudice aveva la società Diritto e scienza (su cui sta eseguendo accertamenti la Guardia di finanza) e organizzava i corsi di preparazione. Oltre alle lezioni era previsto che gli allievi, uomini ...

Indagato per aver ricattato le allieve - il Consiglio di Stato dà l'ok alla destituzione di Bellomo : Secondo la denuncia del padre di una di loro (che ha fatto scoppiare il caso), Bellomo da direttore della scuola privata di formazione 'Diritto e Scienza', avrebbe imposto alle borsiste minigonne, ...