Come installare Windows 10 da USB

Come disinstallare applicazioni di sistema Android : Poco spazio, velocità deludente, continue notifiche, magari nel cuore della notte: i motivi per voler cancellare le applicazioni che non …

Come installare qualsiasi tipo di app su Amazon Fire TV Stick : Se avete acquistato Amazon Fire TV Stick, vi sarete già accorti delle notevoli potenzialità del piccolo device che, sebbene sia arrivato in Italia solamente in versione Basic, ha comunque stoffa da vendere. I cinefili incalliti infatti potranno godere dell’ampia programmazione di Amazon Prime, senza dimenticare quella presente su altre applicazioni pre-installante, una su tutte, Netflix (per la quale comunque è necessario disporre di un ...

Come installare La Fotocamera Del Pixel 2 Con La Portrait Mode Su Galaxy S7 - S8 - e Note 8 : Vuoi provare la Fotocamera del Google Pixel 2 (con Portrait Mode) sul tuo Galaxy S7, S8, e Note 8? Ecco la guida per scaricare e Installare l’applicazione! Download Pixel 2 Camera con Portrait Mode su Galaxy S7, S8, e Note 8 Se hai uno smartphone Samsung Galaxy S7, S8, e Note 8, oggi ti propongo il download di […]

Come installare E Usare Evil King 6 Su Kodi : La grande guida a Evil King 6, il miglior add-on per Kodi per guardare film, serie TV, IPTV in streaming gratis. Ecco tutto quello che devi sapere su Evil King 6 per Kodi Evil King 6 per Kodi: la grande guida Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated. Oggi in particolare andremo a […]

Windows 10 Mobile : Come installare la nuova app Foto con filtri - Ink e molto altro ancora : L’applicazione Foto per Windows 10 Mobile non viene aggiornata da parecchio tempo e nessuna nuova funzionalità è stata introdotta di recente, questo perchè l’OS è ormai fuori sviluppo. Su Windows 10 la situazione è totalmente diversa e l’app non solo viene aggiornata costantemente ma negli ultimi mesi sono state aggiunte decine di nuove feature che l’hanno resa una delle migliori UWP sviluppate da Microsoft come ad ...

Esclusiva! Come scaricare e installare Shazam su Windows 10 Mobile : Microsoft ha dismesso il riconoscimento musicale di Cortana e l’app ufficiale di Shazam, società acquistata tra l’altro di recente da Apple, non è più scaricabile dal Microsoft Store. Ma non temete cari utenti Windows 10 Mobile, forse non è ancora tutto perduto. Siamo riusciti infatti a scovare il file appx di Shazam (l’equivalente dell’apk di Android) e potete utilizzarlo per installare comodamente l’applicazione. ...

Come installare Whatsapp : Whatsapp è senza dubbio il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo. Sappiamo che non è esente da problemi (vedi il recente blackout di fine anno) ma milioni di utenti vi si affidano ogni giorno. Se però siete finiti in questo articolo è probabile che ancora non lo abbiate mai utilizzato o avete dei problemi che devono essere risolti. Per scoprire Come installare Whatsapp e molti altri dettagli davvero interessanti, non ...

Come installare E Usare SportsDevil Su Kodi : La grande guida a SportsDevil, il miglior add-on per Kodi per guardare tutto lo sport in streaming gratis. Ecco tutto quello che devi sapere su SportsDevil per Kodi SportsDevil per Kodi: la grande guida Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated. Oggi in particolare andremo a vedere Come e dove scaricare ma soprattutto Come Usare SportsDevil aggiornato all’ultima versione […]

Come installare Kodi Su Xbox One : Finalmente arriva il celebre media center Kodi su Xbox One. Ecco Come scaricare e Installare il fantastico Kodi sulla console Xbox One Sorpresa: Kodi disponibile al download per Xbox One Grandi novità arrivano per tutti i possessori di Xbox One: da poche ore è disponibile il famoso media center Kodi anche per la console di Microsoft! Finalmente dunque anche tutti […]

Come installare Applicazioni E Programmi Su Amazon Fire TV Stick : Installare app Android su Fire TV Stick con Apps2Fire. Ecco un metodo pratico e veloce per Installare tutte le app del Play store su Fire TV! Installa tutte le app che vuoi su Amazon Fire TV Stick Per Natale ti hanno regalato la nuovissima chiavetta Amazon Fire TV Stick? Oppure te la sei regalata in occasione delle feste? Indipendentemente […]

Come installare una custom ROM (Android 8.1) su S7 e S7 Edge : la guida completa (video) : Avete mai pensato di smanettare seriamente con il vostro Galaxy S7 o S7 Edge? Con questa guida vi spieghiamo per filo e per segno Come fare (e anche Come tornare indietro). L'articolo Come installare una custom ROM (Android 8.1) su S7 e S7 Edge: la guida completa (video) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Come installare Google Play Store su Amazon Fire TV Stick : ...Stick 2 Alexa+KODI ADDON MEGA PAKET a 54.99 EUR Amazon Fire TV Stick 2nd-Gen Kodi FREE"Movies"TV Series"Sports"Kids"TV APPs a 56.51 EUR Amazon Fire TV Stick with Alexa Voice Remote Full HD Streaming ...

Come installare Infinity TV su Amazon Fire TV Stick : Si può installare Infinity TV su Amazon Fire TV Stick? Ecco la guida passo passo per installare Infinity TV anche sulla nostra chiavetta di Amazon Infinity TV è possibile installarlo anche su Amazon Fire TV Stick [Download e Guida] La nuovissima chiavetta delle meraviglie di Amazon è tra noi. La Fire TV Stick è una nuova creazione del […]

Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root : Uno degli elementi di Android più apprezzati dagli utenti è sicuramente l’ampia possibilità di personalizzazione del sistema operativo: i produttori di smartphone lo […] L'articolo Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.