Coldiretti | l’Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop | Igp e

Coldiretti : l’Italia al terzo posto tra i Paesi Europei dove si è speso di più per il Natale : A trainare la ripresa dei commercio al dettaglio è l’effetto Natale con quasi un italiano su quattro (23%) che quest’anno ha anticipato le spese delle feste nel mese di novembre. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sul commercio al dettaglio a novembre comunicati dall’Istat. L’andamento positivo – sottolinea la Coldiretti – risente dell’aumento delle spese delle feste che sono risultate pari a 528 euro a famiglia in ...

Vino - Coldiretti/Federalimentare : “L’Italia ferma la caccia alle streghe Ue” : Grazie al gioco di squadra con il Governo Italiano e la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue è stato preteso ed ottenuto che, in allegato al documento della Presidenza UE, venisse inserita una dichiarazione sulle Conclusioni del Consiglio Ue (EPSCO) per evitare di assimilare abuso alcool Paesi del Nord con il consumo consapevole e limitato delle bevande alcoliche della tradizione italiana. E’ quanto affermano Coldiretti e ...

Coldiretti : il maltempo è una manna per l’Italia a secco : In riferimento all’arrivo dell’ondata di maltempo secondo Coldiretti pioggia e neve sono una manna per l’Italia a secco in cui nell’ultimo anno è caduta quasi 1/3 di acqua in meno (-30%) che ha provocato la più grave siccità dal 1800 (dati Isac Cnr) con drammatici effetti sull’agricoltura ma anche rischi per gli usi civili ed industriali. Mancano all’appello, stima la Coldiretti, almeno 50 miliardi di metri ...

Maltempo - Coldiretti : “La pioggia salva l’Italia dall’incubo siccità - fiumi e laghi in risalita” : Non solo danni ma anche una decisa inversione di tendenza con il Po e i laghi italiani, dal Maggiore a quello di Como che sono in risalita dopo aver raggiunto quasi il minimo storico. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dopo un mese di ottobre straordinariamente siccitoso in cui è caduto il 59% di pioggia in meno sulla base dei dati Ucea. “L’arrivo della pioggia ...

Coldiretti : l’arrivo del maltempo salva l’Italia dopo un ottobre segnato dal 59% di pioggia in meno : L’arrivo del maltempo salva l’Italia dalla siccità, dopo un ”ottobre pazzo”, segnato dal 59% di pioggia in meno che ha fatto registrare il maggior deficit idrico rispetto alla media dell’anno, dopo agosto: questo il bilancio finale tracciato dalla Coldiretti, sulla base dei dati Ucea. Si tratta in realtà della ”punta dell’iceberg delle anomalie che hanno riguardato tutto il 2017 durante”. Si sono ...