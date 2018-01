Coalizione per Zingaretti | spiacevole il veto a Civica Popolare

Centrodestra. Anche in Umbria Energie per l'Italia correrà da sola. Forza Italia osteggia la partecipazione nostra alla Coalizione : Ma Energie per l'Italia ha una propria individualita politica che di fatto è la vera novità del cdx pronta a raccogliere quei voti che il cdx ha perso per strada in questin anni. E' la vera arma ...

Germania - c'è l'accordo per la Grande Coalizione : Merkel verso il quarto mandato : La maratona negoziale è durata più di 24 ore, ma alla fine è arrivato l'accordo per un nuovo governo in Germania. L'incontro tra i cristiano-democratici (Cdu) affiancati dagli affiliati bavaresi della...

In Germania c’è un pre-accordo per una nuova grande Coalizione : È stato trovato questa notte tra CDU e SPD, a più di 100 giorni dalle elezioni: le cose ora sembrano mettersi meglio per Angela Merkel The post In Germania c’è un pre-accordo per una nuova grande coalizione appeared first on Il Post.

Centrodestra - accordo per Coalizione a 4 - ma no a candidati non condivisi : L'intesa ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e la Meloni. Tra i primi passi dell'azione del governo, l'abolizione della legge Fornero. Giù tasse, burocrazia, vincoli europei e riforma della giustizia"/> ...

Perde un altro pezzo la Coalizione renziana - niente Pd per Europa : ...centrosinistra a sostenere organizzativamente la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste radicali in tutte le circoscrizioni." inviato da Marzio Bimbi nella categoria Politica

Addio alleanza - Bonino rompe col Pd : "Non riusciamo a raccogliere le firme per andare in Coalizione" : Il matrimonio tra Emma Bonino e il Pd non si farà. L'ex ministro degli Affari esteri, assieme ai promotori della lista +Europa, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, ha chiuso all'ipotesi di un'...

In USA si parla dei piani della Coalizione per il 2018 - : McGurk ha osservato che "i combattimenti in Siria sono ancora in corso",e si prevede che le operazioni per combattere Daesh continueranno nel primo trimestre del 2018. " "L'attenzione sarà focalizzata ...

Lazio - Zingaretti : appello a unità sinistra per Coalizione nuova : Roma, 28 dic. (askanews) Dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti arriva un 'appello all'unità del centrosinistra' in vista delle prossime elezioni regionali, per 'costruire una coalizione ...