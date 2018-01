Ciclismo | Dubai tour con 16 team al via

Leggi la notizia su corrieredellosport

(Di lunedì 15 gennaio 2018) (ANSA) - ROMA, 15 GEN - Sono 16 la squadre invitate alla 5/a edizione deldi, organizzato come ogni anni da Rcs sport-La Gazzetta dello sport e in programma dal 6 al 10 febbraio. Nove fanno parte del World, cinque sono Professional continental, una Continental, oltre alla Nazionale degli Emirati Arabi. Fra ial via l'Astana, ...