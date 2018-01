Chiara Ferragni | il pancione c' è e si vede finalmente | il tenerissimo scatto su

Chiara Ferragni - l'ecografia è 3D. Fedez : "Leone ha le mie labbra" : Chiara Ferragni ha reso noto attraverso Instagram il contenuto della sua ecografia in 3D . Leone è già una superstar tra i social e i fan non stanno più nella pelle. I genitori, invece, scherzano sull'...

FEDEZ E Chiara Ferragni / La coppia testimonia sui social tutte le fasi della gravidanza : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI pubblicano sui social network tutte le fasi della gravidanza, a partire dalle ecografie che testimoniano come tutto proceda per il meglio.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:13:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni/ Nuova ecografia : Leone è una star e la blogger svela il suo peso : Fedez e Chiara Ferragni, la Nuova ecografia del piccolo Leone evidenza un dettaglio non da poco che commuove il futuro papà a Los Angeles tra allenamenti e creatività.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:22:00 GMT)

Aspettando Chiara Ferragni - l'ex fidanzato si sposa con la modella francese al tramonto di Malibù : Riccardo Pozzoli, l'ex di Chiara Ferragni, si è sposato con la modella francese di 25 anni Gabrielle Caunesil che ha voluto condividere questo giorno speciale con i suoi follower, postando una foto insieme al neo-marito accompagnata dalla scritta "Forever Yours"FOREVER YOURS @riccardopozzoliUn post condiviso da G A B R I E L L E (@gabriellecaunesil) in data: Gen 9, 2018 at 11:32 PSTRiccardo, con cui la Ferragni ha avuto una relazione di ...

Riccardo Pozzoli - l’ex di Chiara Ferragni - si è sposato : Mentre Chiara Ferragni si prepara a diventare mamma, Riccardo Pozzoli, il suo più celebre ex (sono stati insieme quasi sette anni) e «mente business», come da sua stessa definizione, dell’impero The Blond Salad, non resta indietro. L’imprenditore 31enne, oggi consulente e inventore di diverse start-up, è andato a nozze sulla spiaggia di Malibu, in California. La fortunata? Gabrielle Caunesil, 25, modella parigina al suo fianco da ...

Fedez e Chiara Ferragni / Nuova ecografia : “Leone ha le mie stesse labbra e mi somiglia” - la gioia del rapper : Fedez e Chiara Ferragni, la Nuova ecografia del piccolo Leone evidenza un dettaglio non da poco che commuove il futuro papà a Los Angeles tra allenamenti e creatività.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Un 2018 da incorniciare per Chiara Ferragni e Fedez Video : È da poco iniziato il 2018 e per la famosa coppia si prospetta un anno da incorniciare. Stiamo parlando della più famosa fashion blogger, Chiara Ferragni ed il cantante, #Fedez. I due sono volati a Los Angeles nella residenza di Chiara [Video]e attendono la nascita del loro primogenito che si chiamera' Leone e arrivera' ad aprile. Ma non solo, il prossimo agosto i due dovrebbero convolare a nozze. Ferragni-Fedez: la coppia social Come tutte le ...

Un 2018 da incorniciare per Chiara Ferragni e Fedez : È da poco iniziato il 2018 e per la famosa coppia si prospetta un anno da incorniciare. Stiamo parlando della più famosa fashion blogger, Chiara Ferragni ed il cantante, Fedez. I due sono volati a Los Angeles nella residenza di Chiara e attendono la nascita del loro primogenito che si chiamerà Leone e arriverà ad aprile. Ma non solo, il prossimo agosto i due dovrebbero convolare a nozze. Ferragni-Fedez: la coppia social Come tutte le coppie che ...

Chiara Ferragni - LA GRAVIDANZA DI LEONE/ L'influencer tra lavoro e preparativi per l'arrivo del bebè : CHIARA FERRAGNI informa i suoi fan riguardo i progressi della sua GRAVIDANZA, giunta oramai al settimo mese. Ma nonostante sia cresciuta di 8 chili, l'ironia non manca...(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 21:52:00 GMT)

Passo falso per Fedez - Chiara Ferragni e Belen? Ecco di cosa sono 'accusati' : FUNWEEK - Chiara Ferragni, Fedez, Belen e non solo: in tutto sette gli influencer che si sono visti il dito puntato contro per una nota pubblicità. L'Antitrust ha fatto chiarezza, messo dei paletti e ...

Chiara Ferragni incinta - pancino mini al settimo mese : "Ora vi spiego perché" : Chiara Ferragni futura mamma super in forma. Appena entrata nel settimo mese di gravidanza, ha mostrato a tutti il suo pancino, ma non sono mancate le polemiche. Sono molti ad accusarla di essere...

L'ex di Chiara Ferragni si sposa in gran segreto a Malibù : L'ex fidanzato di Chiara Ferragni si è sposato in gran segreto a Malibù, in California. Riccardo Pozzoli ha quindi definitivamente rotto con il passato.Come dimostrano le fotografie pubblicate su Instagram, Riccardo Pozzoli, ex fidanzato e socio in affari di Chiara Ferragni, è convolato a nozze con la modella Gabrielle Caunesil. I due si sono sposati in gran segreto a Malibù, in California. Alla cerimonia, solo poche persone. Lei avvolta in ...

Chiara Ferragni - pancino "mini" al settimo mese : i fan ironizzano - lei spiega perché : La gravidanza di Chiara Ferragni continua ad essere l’argomento principe della vita sempre social della blogger che, da quando ha ufficializzato l

Chiara Ferragni - la gravidanza di Leone/ Quando nasce il figlio di Fedez? Continuano i preparativi! : Chiara Ferragni informa i suoi fan riguardo i progressi della sua gravidanza, giunta oramai al settimo mese. Ma nonostante sia cresciuta di 8 chili, l'ironia non manca...(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:30:00 GMT)