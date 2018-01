Che tempo che fa Ospiti 14 Gennaio 2018 e diretta | Frank Matano e il ritorno di

Giancarlo Fisichella/ "Il mio compleanno? Grazie all'anagrafe lo festeggio due volte" (Che tempo che fa) : Video, Giancarlo Fisichella passerà in rassegna la sua carriera, la vita privata e le nuove esperienze da inviato Rai all'interno del programma Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 23:22:00 GMT)

Tom Hanks e Meryl Streep a "Che tempo che fa" - ripercorrono la loro carriera e si emozionano davanti alla foto di Anna Magnani : La standing ovation che il pubblico italiano ha regalato loro senza riserve all'entrata nello studio di "Che tempo che fa" forse vale più dei 3 e 2 premi Oscar vinti rispettivamente nel corso degli anni: Meryl Streep e Tom Hanks, infatti, sono stati accolti nel programma di Rai Uno da un affetto che forse non si aspettavano, giunti in Italia per presentare il nuovo film di Steven Spielberg - grande assente della serata - The Post, storia ...

Luciano Ligabue a Che tempo Che Fa con Kasia Smutniak canta e rivela i suoi “due camei nel film Made In Italy” (video) : Ospite della puntata del 14 gennaio, Luciano Ligabue a Che Tempo Che Fa ha presentato in anteprima il suo nuovo lavoro da regista: Made in Italy, che è anche il titolo del suo ultimo album in studio e del relativo tour con cui ha girato i palazzetti italiani lo scorso anno, è il terzo film del rocker a vent'anni dall'esordio dietro la macchina da presa con Radiofreccia e a sedici dal secondo Da Zero a Dieci. Il film, concepito come una ...

LIGABUE/ Due camei "impossibili" in Made in Italy (Che tempo che fa) : LIGABUE presenta il docufilm sulla sua annata passata e la pellicola che uscirà a breve, Made in Italy. Di questo e altro se ne parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 23:00:00 GMT)

Kasia Smutniak/ "Non riesco mai a riguardarmi" (Che tempo che fa) : Video, Kasia Smutniak, ospite a Che tempo che fa, si lascia andare ad alcuni giudizi critici sugli italiani e sul loro modo di affrontare la vita di tutti i giorni.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:46:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Ligabue - Steven Spielberg - Tom Hanks e Meryl Streep tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Tredicesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Ligabue, Steven Spielberg, Tom Hanks e ...

Che tempo che fa / Ospiti 14 Gennaio 2018 e diretta : Luciana Littizzetto e il finale alternativo della Carmen : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 14 Gennaio: Steven Spielberg, Tom Hanks e Maryl Streep, Luciano Ligabue, Kasia Smutniak, Francesca Michielin in studio.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:28:00 GMT)