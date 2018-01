CHE FUORI TEMPO CHE FA Ospiti 15 gennaio | Paolo Virzì | Demetrio Albertini e Marica

CHE FUORI Tempo Che Fa : ospiti di oggi 15 gennaio 2018 : Questa sera grande appuntamento con Paolo Virzì, Valeria Solarino e Demetrio Albertini.

MARICA BRANCHESI/ La scienziata italiana nella top ten di Nature (CHE FUORI tempo che fa) : MARICA BRANCHESI, ospite questa sera di Che fuori tempo che fa, è la ricercatrice italiana che Nature ha inserito nella top ten degli scienziati più influenti del 2017(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:34:00 GMT)

VALERIA SOLARINO/ In teatro in attesa del film “A casa tutti bene” (CHE FUORI tempo che fa) : VALERIA SOLARINO questa sera sarà tra gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa. L'attrice è impegnata in teatro in attesa dell'uscita del film A casa tutti bene(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:08:00 GMT)

Australian Open 2018 - tutti i risultati di oggi del tabellone femminile (lunedì 15 gennaio) : Venus Williams ko contro Bencic - fuori anCHE Stephens : risultati IN AGGIORNAMENTO – PRIMA GIORNATA SINGOLARE femminile Rod Laver Arena – Ora 01:00 (ora locale: 11.00) Turno diurno Australiano [7] J. Ostapenko b. F. Schiavone 6-1 6-4 B. Bencic b. V.Williams 6-3 7-5 Turno notturno Australiano – Ore 9.00 (ora locale: 19.00) [23] D. Gavrilova vs Irina Falconi Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11.00) Turno diurno Australiano S. Zhang b. [13] S. Stephens 2-6 7-6 6-2 S. Stosur vs ...

“CHE FUORI tempo che fa” – Quindicesima puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – La copertina di Crozza e tanti ospiti. : Quindicesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:30, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Quindicesima puntata di lunedì 15 gennaio 2018 – La copertina di Crozza e tanti ospiti. sembra essere ...

Premier League - Wenger : “SanCHEz ormai è quasi fuori dall’Arsenal” : Premier League, Wenger: “Sanchez ormai è quasi fuori dall’Arsenal” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... SANCHEZ – Arsene Wenger ha lasciato Alexis Sanchez fuori dal match (perso) che l’Arsenal ha giocato a Bournemouth e il tecnico francese ha spiegato la scelta. LE PAROLE DI Wenger “La sua situazione non è ancora completamente ...

Inter - Graziani attacca Icardi : 'FacCHEtti lo avrebbe preso a schiaffi. Fuori dall'area non sa giocare a calcio' : Icardi tra i primi tre nel mondo in area, Fuori dall'area non sa giocare a calcio . I gol li sa fare, un po' come Inzaghi'.

Maroni cerca la pace con Salvini e si chiama fuori anCHE dalle elezioni politiCHE : di Marco Conti ROMA 'Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà'. Roberto Maroni si appresta ad allungare la lista di quelli del 'mi si nota di più se non mi candido'. Dopo lo ...

MasterCHEf - top e flop della quarta puntata : fuori Eri e Jose : Dopo le eliminazioni tutte al femminile della prima puntata, in questa seconda - con l'uscita di Eri e Jose - si assiste a un 50 e 50. Per due concorrenti che se ne vanno, però, ce ne sono altri due ...