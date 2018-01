Che cosa c’è dietro i «depression nap»?

Lei è l’unica cosa Che mi fa star bene - ma sta con un altro : cosa faccio? : Ciao Ester, mi chiamo F. e come di consueto mi sono complicato la vita. Riavvolgo il nastro: ho avuto una storia importante, chiusa malissimo dopo circa un anno e mezzo e che ha portato strascichi dolorosi per molto tempo. La conseguenza al tradimento mi ha portato ad una totale sfiducia nel genere femminile, tant’è che volutamente non mi sono legato alle ragazze che ci sono state dopo. Poi è arrivata lei e ho iniziato a capirci ben poco. ...

Tom Hanks a Che tempo Che fa con Maryl Streep : “Medaglia da Trump? No ma magari qualcosa intorno al collo vuole mettercelo” : Alla domanda di Fabio Fazio a Tom Hanks e Meryl Streep, ospiti in studio a Che tempo che Fa sui Rai 1 a cui è stato chiesto se riceveranno un’altra onorificenza come la medaglia della libertà consegnata a entrambi da Obama, l’attore risponde: “Da Trump? magari qualcosa intorno al collo vuole mettermelo, ma non di certo un nastro” L'articolo Tom Hanks a Che tempo che fa con Maryl Streep: “Medaglia da Trump? No ma magari qualcosa intorno ...

Guerra ai Cheater di Call of Duty WW2 - cosa succederà alle classifiChe : I cheater e in generale chi bara nei giochi multiplayer online non sono di certo novità, quindi non sorprende che ci siano anche in Call of Duty WW2. Li chiamano "Boosters" e sono quegli account che barano, con l'obiettivo di salire sempre nelle classifiche online col minimo sforzo o lavoro. Insomma non hanno alcuna abilità, ma barano per arrivare primi. Una situazione odiosa che Sledgehammer Games ha detto di voler risolvere con futuri ...

Un trono di ferro meteoritico : ecco cosa custodirebbe la stanza del mistero della piramide di Cheope : Un trono di ferro meteoritico. Potrebbe essere questo il «grande segreto» celato dalla camera dei misteri della piramide di Cheope, la cavità recentemente scoperta all’interno della tomba del faraone nella piana di Giza, in Egitto. A dare questa interpretazione è il professor stato Giulio Magli, matematico e archeoastronomo del Politecnico di M...

NEW YORK ENCOUNTER/ Carrón : svegli perché attratti da qualcosa di meraviglioso : Al New YORK ENCOUNTER è stata la volta, come sempre di don Julián Carrón, che ha presentato la biografia di don Giussani appena edita in inglese.

La juventina Francesca Barra rivela : “Dissero di Conte Che era malato ed ecco cosa mi confidò lui” : Francesca Barra, giornalista e scrittrice, intervenuta ai microfoni di ‘Italia nel Pallone’ su Rai Radio 2, ha spiegato la sua grande passione per la Juventus: “Noi che veniamo dalla provincia del meridione abbiamo sempre visto la Juventus come la squadra del raggiungimento dei sogni, del superamento dei confini. È una squadra che ha fatto sognare il meridione. Sono diventata juventina un po’ per emulare mio fratello e mio padre. Lo sono ...

Premier League - Liverpool : ecco cosa fare per fermare il ManChester City : Alla sua seconda stagione alla guida del Manchester City, Pep Guardiola ha di fatto privato di significato la corsa al titolo della Premier League battendo un record dopo l'altro: gli "Sky Blues" sono ...

Sconfitte Che diventano vittorie. Cosa insegna l'offensiva del Tet : L'esercito più potente del mondo, che aveva trionfato a Berlino e bloccato i comunisti nordcoreani lungo la linea del 38mo parallelo, si lasciava tenere in scacco da un pugno di contadini. Fu l'...

Fornero - Salvini insiste : “La legge sulla pensioni sarà la prima cosa Che cancelleremo se andremo al governo” : “Lombardia? C’è stato qualche giorno impegnativo, ma sono contento della squadra e di Attilio Fontana”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine dell’incontro con i segretari regionali e provinciali del partito, all’Hotel Da Vinci a Milano. “Maroni? Rispetto quelle che sono state le sue scelte, non so se il suo addio alla politica sia definitivo” L'articolo ...

Papa : paura Che migranti rubino qualcosa. Ma risposta è l'incontro : Città del Vaticano, 14 gen. (askanews) Contro la paura che i migranti e i rifugiati ci 'rubino' qualcosa la risposta è quella dell'incontro e non dell' 'alzare barriere per difenderci'. A ribadirlo è ...

Lite Mourinho-Conte - l'allenatore del Chelsea risponde a tono : 'disprezzo di Mou? Ecco cosa vale per me' : La Lite a distanza fra Mourinho e Conte continua: l'allenatore del Chelsea risponde al 'disprezzo' manifestato dal portoghese con la sua ultima frecciatina ' Mourinho dice che prova disprezzo per me? ...

Amici 17 - 4 espulsi/ Cosa hanno fatto? Perchè sono stati cacciati Biondo - Vittorio - Filippo e Nicolas... : Amici 17, tre ballerini a rischio espulsione: chi sono e Cosa hanno fatto? Alessandra Celentano furibonda... Le ultime notizie e le anticipazioni sulla prossima puntata del talent show(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:03:00 GMT)