: C'è un omicida nel centro migranti. La Lega al Questore: Fare chiarezza - AdrMontanaro : C'è un omicida nel centro migranti. La Lega al Questore: Fare chiarezza - afrodite1969 : RT @ilgiornale: C'è un #omicida nel centro #migranti. La #Lega al Questore: "Fare chiarezza" - sabrimaggioni : RT @ilgiornale: C'è un #omicida nel centro #migranti. La #Lega al Questore: "Fare chiarezza" - allnews24eu : C'è un omicida nel centro migranti. La Lega al Questore: "Fare chiarezza" - - ilgiornale : C'è un #omicida nel centro #migranti. La #Lega al Questore: "Fare chiarezza" -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Tra i richiedenti asilo, ospitati a Esino Lario, piccolo Comune in provincia di Lecco, c'è persino un assassino. Secondo quanto ricostruito dal Giorno, lo straniero sarebbe fuggito dal Gambia per scampare all'ergastolo. È uno degli esagitati che venerdì scorso hanno assediato gli uffici comunali e minacciato gli impiegati che stavano lavorando (guarda il video) urlando "Vogliamo la residenza!"."Sono scappato in Italia dal Gambia perché ho ucciso una persona in un incidente d’auto, in Gambia mi avrebbero messo in prigione a vita e qualcuno avrebbe anche potuto uccidermi". Come racconta il Giorno, Jiobe Aboubakar è uno dei richiedenti asilo ospitati nell'ex albergo "La montanina" a Esino Lario. Eppure, in Italia, una persona che scappa da un omicidio stradale, se beccata, va dritto in carcere. La sua presenza ...