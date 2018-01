Case chiuse | Irene Pivetti | ennesima violenza sulle donne

Salvini vuole riaprire le 'Case chiuse' : Roma, 15 gen. (askanews) Il segretario e candidato premier della Lega rilancia lo storico cavallo di battaglia della Lega della legalizzazione della prostituzione con la riapertura delle case chiuse. '...

Regolamentare e tassare la prostituzione - per Salvini bisogna "riaprire le Case chiuse - come nei paesi civili" : "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei paesi civili, riaprendo le 'case chiuse'. Ne sono sempre più convinto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter riapre il tema della legalizzazione della prostituzione, 60 anni dopo la "legge Merlin"Era il 20 settembre 1958 quando entrava in vigore la norma che chiudeva le case di tolleranza. Un decennio prima, il 16 agosto 1948, la senatrice socialista Angelina ...

Non solo l'abolizione della legge Fornero e dell'obbligo vaccinale. Tra le proposte di Matteo Salvini in vista delle prossime elezioni Politiche c'è anche un altro tema caro al leader del Carroccio, quello di regolamentare la prostituzione. "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le 'case chiuse': ne sono sempre più convinto", dice sulle sue pagine social il segretario

MATTEO SALVINI - “RIAPRIRE LE Case CHIUSE”/ Prostituzione da tassare : Pd - ‘donne della Lega si ribellino’ : MATTEO SALVINI, "riaprire le CASE chiuse: regolarizzare e tassare la Prostituzione". Il tweet riapre la polemica: la replica della deputata Pd Fabrizia Giuliani e il caso "ciclico" in Italia(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:09:00 GMT)

A un mese e mezzo dalle elezioni il leader della Lega Nord lancia una nuova proposta: «Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le "case chiuse". Ne sono sempre più convinto». La proposta arriva qualche giorno dopo quella di abolire l'obbligo dei vaccini. Idea rilanciata anche dal candidato premier del M5S Luigi Di...

