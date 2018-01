Capcom svelerà a breve novità sul remake di Resident Evil 2?

: In arrivo novità a breve sul remake di #ResidentEvil2. Spunta in rete un logo molto familiare. - Eurogamer_it : In arrivo novità a breve sul remake di #ResidentEvil2. Spunta in rete un logo molto familiare. -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Spuntano in rete interessanti rumor suldello storico2. Stando a quanto riportato da Comicbook,potrebbe svelaresull'apprezzato secondo capitolo della famosa serie, che celebra il suo 20° anniversario il 21 gennaio prossimo.Lo farebbe pensare il recente cambio di immagine profilo su Twitter e Facebook degli account diche, ora, presentano un logo abbastanza familiare ai fan della serie. Nelle immagini in questione, infatti, il font del logo sembrerebbe richiamare quello di2, è dunque lecito supporre chesia pronta ad un annuncio di qualche tipo.Il rumor, inoltre, si affianca a quello precedente che vi abbiamo già segnalato: un'immagine comparsa sul profilo Twitter diJapan riportava le varie locandine diRevelations, Revelations 2 e7, ma in più vi era la presenza di un ...