Cantù e Cremona volano alle Final Eight Venezia batte Milano Vincono Brescia e Torino

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight : Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi ...

Basket - serie A Cremona e Cantù alle final eight - out Sassari : ROMA - Cremona non sbaglia. Sbanca Capo d'Orlando (85-95) e strappa uno dei due pass per la final Height di Coppa Italia. L'altro posto utile per entrare tra le prime otto della serie A al giro di boa ...

Basket - Serie A : Final Eight per Cremona e Cantù con l'instant replay : Serie A Il nuovo calendario Dopo gli anticipi del sabato, nei quali Avellino ha messo il timbro al titolo di campione d'inverno, l'ultima di andata in Serie A deve assegnare gli ultimi due posti per ...