Campione d' Italia | la procura chiede il fallimento del casinò

La procura di Como chiede il fallimento per il casinò di Campione d’Italia : La procura di Como ha chiesto il fallimento del casinò di Campione d’Italia per insolvenza. La decisione è stata presa al termine di un’inchiesta nata da un esposto del sindaco di Campione, il medico forzista Roberto Salmoiraghi, che quando era all’opposizione denunciò che il casinò non trasferiva i soldi al Comune. ...

Trezeguet : 'Calciopoli? Mi sento Campione d'Italia. L'Inter...' : Ecco alcuni stralci del libro, riportati dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport : LA JUVENTUS - 'Didier Deschamps, Zizou e Titi (Henry, ndr) mi hanno convinto a firmare lì, parlandomi del ...

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : ultimi 40 minuti! Dalla lotta per il “Campione d’Inverno” a quella per le Final Eight di Coppa Italia : Ultima giornata del girone d’andata e ancora tanti verdetti da scrivere. Saranno 40 minuti decisivi per tante squadre. Si comincia Dalla lotta per il titolo di “campione d’inverno”. Un premio solo virtuale, ma che gratifica comunque al giro di boa del campionato. Va comunque ricordato che nelle ultime cinque stagioni chi ha concluso l’andata al primo posto poi non ha vinto lo Scudetto alla fine dell’anno. Sono ...

I cinesi vanno pazzi per il gioco d’azzardo. A Campione d’Italia aprono il loro casinò : Rien ne va plus. I giochi sono fatti. Se tutto va bene, o male dipende dai punti di vista, questa bella villa rosa di inizio ’900 in riva al Ceresio sarà presto Dragon Casino, il primo casinò interamente dedicato alla clientela cinese. Abbandonata da anni - oggi la si definisce eufemisticamente un magazzino - porte sprangate, persiane serrate, Vill...

Lotteria Italia 2018 Biglietti Vincenti/ Seconda Categoria : Autogrill Campione della fortuna negli ultimi anni : Seconda Categoria Lotteria Italia 2018, Biglietti Vincenti: l'elenco dei 50 tagliandi da 50 mila euro ciascuno. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle vincite(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:23:00 GMT)

Aru - il caso della maglia di Campione italiano : svelata la nuova versione della UAE? : La maglia di Fabio Aru svelata dalla UAE Emirates nella presentazione ufficiale non ha convinto. La squadra degli Emirati ha proposto una versione molto simile a quella che utilizzeranno gli altri ...

Ginnastica - Elisa Iorio cambia società. La Campionessa d’Italia alla Vis Academy - ultimo anno da junior : Elisa Iorio ha deciso di cambiare la propria società. La Campionessa d’Italia nel concorso generale ha infatti lasciato la Panaro Modena e si è tesserata per la Vis Academy di Sassuolo. Un ritorno a casa per la classe 2003, una delle più grandi promesse della Ginnastica artistica italiana: come riporta la Gazzetta di Modena, l’azzurrina aveva mosso qui i propri passi sotto la guida di Linda Balugani, Luciana Menziani e Marcello ...

Ciclismo - Fabio Aru e la nuova maglia di Campione italiano con il tricolore ridotto : più spazio allo sponsor arabo : Il campione italiano di Ciclismo non indosserà più la classica maglia tricolore. Fabio Aru, che ha conquistato il titolo lo scorso anno in Piemonte, ha nel frattempo lasciato l’Astana per firmare un contratto di tre anni per il team arabo UAE Emirates. Il primo gennaio il 27enne sardo, vincitore di una Vuelta di Spagna e due volte sul podio al Giro d’Italia, ha presentato la maglia con cui comincerà la nuova avventura, scatenando le ...

Campione d'Italia - San Silvestro targato Hollywood al casinò : Campione d'Italia (Como), 1 gennaio 2018 - Capodanno da star al casinò Campione d'Italia dove l'inizio del 2018 si è festeggiato con un grande party ispirato ai fasti di Hollywood e al mito di Marilyn ...

Tiro con l’arco - l’Italia Campione del mondo cerca volti nuovi da affiancare a Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci : Il Tiro con l’arco azzurro è tornato ai vertici mondiali ed il 2017 è stato un anno grandioso per l’Italia. L’impresa più bella della scorsa stagione è stata sicuramente quella realizzata da Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo, che sono riusciti a conquistare una memorabile medaglia d’oro nella gara a squadre dei Mondiali di Città del Messico. Un risultato storico per l’Italia che è tornata così sul tetto del mondo dopo una lunga ...

FOTO Ciclismo - Fabio Aru veste la maglia della UAE Emirates! Ecco come sarà il nuovo tricolore per il Campione d’Italia : Fabio Aru ora è ufficialmente un corridore della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha potuto vestire finalmente la casacca della sua nuova squadra, maglia tra l’altro che avrà addosso il tricolore. La nostra bandiera, simbolo del titolo di Campione Italiano conquistato lo scorso anno, è sull’addome e sotto lo sponsor, non immediatamente visibile e riconoscibile. Di seguito la FOTO postata dalla società sul suo profilo ...

Casinò : vinti 150mila franchi a Campione d'Italia : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Ha vinto 150.450 franchi un comasco di 66 anni che ieri sera ha centrato il jackpot di una slot Cherry 5000. Non è stata la sola vincita della serata. Un altro giocatore si è assicurato 25 mila franchi con il jackpot di un’altra Cherry 2000; un milanese, frequentatore o

Menu da 'collezione' per il gran cenone di Capodanno al Casinò Campione d'Italia : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - ”Il nostro foie gras alla vaniglia, vin santo e pistacchi, composta di frutta secca, fiori di sale dalla camargue”, ah, e “pane rustico tostato”. L’entrée si annuncia all’altezza della tradizione del cenone di San Silvestro, gran cenone come gran gala per eccellenza è que