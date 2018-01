California | la forza di Montecito | una veglia per ricordare le vittime delle frane e

: Perché non vanno bene le prugne del mio orto? Devono essere per forza della California? ?? #Pomeriggio5 - IC_Massacre : Perché non vanno bene le prugne del mio orto? Devono essere per forza della California? ?? #Pomeriggio5 - infoitestero : Alluvione in California, tutta la forza distruttrice della natura (Lettera43) - naturaeambiente : Alluvione in California, tutta la forza distruttrice della natura -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Alla fine della straziante settimana che ha visto leuccidere almeno 20 persone, i residenti disi sono riuniti per pregare e rendere omaggio allee per impegnarsi nella ricostruzione della loro amata comunità sulla costa dellameridionale. Candele accese e fiori in quella che è stata una commemorazione improvvisata, dopo le lacrime, gli abbracci e le preghiere durante lafuori dal municipio della Contea di Santa Barbara. Il sindaco di Santa Barbara, Cathy Murillo, ha dichiarato davanti a coloro che hanno preso parte alla: “Non so voi, ma in questo momento io ho paura di Madre Natura”. Bethany Harris, residente di Santa Barbara, ha portato i suoi due bambini allaperché voleva che capissero l’impatto che la devastante tempesta ha avuto sulla comunità. Lei ha dichiarato: “Tutti conosciamo qualcuno che è stato colpito ...