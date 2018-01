: #Calciomercato, settimana decisiva: i 9 colpi pronti ad essere annunciati - CalcioWeb : #Calciomercato, settimana decisiva: i 9 colpi pronti ad essere annunciati - calcio24mercato : Inter, la settimana di... Lisandro Lopez: arriva in prestito oneroso - tabellamercatob : #Calciomercato #SerieB Primo affare ufficiale della settimana Colpo del Foggia che prende in prestito dal Crotone i… - nicolabrandini : Nella settimana che porta alla ripresa dei campionati di #SerieB e #SerieC, inizia la rassegna stampa de "La BC del… - EdoardoMAS : Buongiorno e buon inizio di settimana con il calciomercato! #Valdifiori, ci sono sempre Spal e Lazio: l'addio giá… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Ilè entrato sempre più nel vivo, da oggi si apre unaimportantissima per concludere alcune trattative già avviate. Molto attivo l’Inter, dopo l’arrivo di Lisandro Lopez ad un passo anche il doppio innesto per il centrocampo: Rafinha e Ramires, si può chiudere nelle prossime ore. Oggi sarà il giorno di Verdi al Napoli, il calciatore già nella giornata di domani potrebbe sostenere le visite mediche, il sostituto al Bologna sarà Orsolini, manca solo l’ok dell’Atalanta, sempre il Bologna abbraccia il centrocampista Dzemaili, si tratta di un ritorno. Il Milan si muove in uscita, Gustavo Gomez verso il Boca Juniors, altro difensore pronto a cambiare maglia è De Maio, va al Sassuolo. La Fiorentina chiude per Tomas Soucek, centrocampista dello Slavia Praga, il Benevento ha preso Mauricio. L'articolo: i 9...