Calciomercato Napoli News | recupero record per Ghoulam | non servono innesti Ultime

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : Napoli in attesa dal “Si” di Verdi - Nainggolan vicino al trasferimento in Cina? Benevento scatenato - Marchisio sogno-USA? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

Verdi al Napoli / Calciomercato news - oggi il giorno del sì definitivo? : Verdi al Napoli, Calciomercato news: oggi il giorno del sì definitivo? Trovato l'accordo fra Napoli e Bologna, tutto è pronto per l'approdo di Verdi alla corte di Sarri(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:12:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - si cerca Politano - ma Iachini blocca il neroverde (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra azzurra: Politano nel mirino della dirigenza campana. Iachini risponde: non pensiamo alla sua pateza". (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 09:52:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - De Laurentiis decide di acquistare Deulofeu e Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: il Presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di acquistare sia Simone Verdi che Gerard Deulofeu.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 04:02:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Sanchez ad un passo dallo United. Inter beffata per Deulofeu! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Petretta al Napoli?/ Calciomercato gennaio : Giuntoli pensa al terzino del Basilea : Petretta al Napoli? Calciomercato news: il ds Cristiano Giuntoli è sulle tracce del talento di proprietà Basilea, il classe 1997 può essere l'alternativa di Ghoulam(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:14:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News : Sempre 3 nomi per la porta azzurra - Leno su tutti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: si cerca Sempre un portiere per la prossima stagione, in pole position rimane Leno del Bayer Leverkusen.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:51:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Benitez vuole Reina al Newcastle : De Laurentiis fissa il prezzo : Calciomercato Napoli, Benitez vuole a tutti i costi Pepe Reina al Newcastle: De Laurentiis fissa il prezzo per lasciar partire, già a gennaio, lo spagnolo Pepe Reina e Rafa Benitez potrebbero ...

Calciomercato Napoli - Benitez chiama Reina al Newcastle : Pepe Reina e Rafa Benitez potrebbero ritrovarsi in Premier League. Secondo il “Sun on Sunday”, il tecnico spagnolo avrebbe chiesto alla proprieta’ almeno due rinforzi per gennaio, un portiere e un attaccante. E per il primo ruolo la scelta numero uno e’ il 35enne estremo difensore del Napoli, che con Benitez ha gia’ lavorato a Liverpool e nel capoluogo partenopeo. De Laurentiis avrebbe fissato a 11 milioni la ...

Calciomercato NAPOLI/ News - Possibile chiusura entro martedì per Verdi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra azzurra: chiusura più vicina per il trasferimento di Simone Verdi dal Bologna, si chiude entro martedì?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:14:00 GMT)