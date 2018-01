CALCIOMERCATO INTER News | Joao Mario pedina di scambio con Atletico Madrid? Ultime

CALCIOMERCATO INTER : il primo colpo di mercato è Lisandro Lopez : L'Inter si conferma trai club più attivi in questa sessione di mercato invernale. La squadra di Luciano Spalletti nonostante abbia iniziato alla grande questa stagione ha avuto un crollo nel mese di dicembre, quando è rimasta a secco di vittorie. Questo motivo ha spinto la società nerazzurra ad agire tempestivamente sul mercato nel tentativo di sistemare qualcosa nella rosa. L'obbiettivo dell'Inter era quello di acquistare un difensore e di ...

CALCIOMERCATO INTER/ News - Rafinha : Ausilio pronto per il blitz (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. Presto il blitz decisivo per portare Rafinha a Milano: si discute sulle cifre del prestito(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:56:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : Napol in attese dal “Si” di Verdi - Inter attivissima : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’Interesse della ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - l'agente di Ramires domani in Italia per chiudere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: l'agente del centrocampista brasiliano Ramires è atteso per sbarcare in Italia, vicino a firmare con il club di Spalletti.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 03:36:00 GMT)

CALCIOMERCATO Serie A : l'Inter forte su Rafinha : Milano, 14 gennaio 2018 - Domenica senza calcio giocato, ma il Calciomercato delle squadre di Serie A procede spedito. L' Inter vuole affondare il colpo per Rafinha . C'è ancora distanza tra i ...

CALCIOMERCATO INTER : Lopez a Milano - Ramires a un passo : ... Julio Cesar che, nel corso di un'Intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , ha parlato di lui affermando: 'Come persona è il mio contrario: ragazzo timido, molto introverso, che ama parlare ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / CALCIOMERCATO gennaio : il difensore è atterrato a Milano : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato gennaio: è ormai ai dettagli l'operazione che porterà il difensore argentino alla corte di Luciano Spalletti. Sarà un prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:26:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER - Lisandro Lopez è arrivato a Milano : E' cominciata, l'esperienza milanese di Lisandro Lopez. Il difensore argentino è atterrato nelle scorse ore a Malpensa, seguendo dunque il programma che prevede nella giornata di domani la sua ...

CALCIOMERCATO INTER - Lisandro Lopez sbarca a Milano : tutti i dettagli economici dell’affare : Calciomercato Inter – Movimento in entrata per l’Inter che nelle ultime ore ha definito in tutti i dettagli l’arrivo del difensore Lisandro Lopez, l’ex Benfica può dare un’alternativa importante in chiave difensore al tecnico Luciano Spalletti. Qualche minuto fa il calciatore è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa, ecco tutti i dettagli dell’affare: prestito di 500mila euro più riscatto di 9,5 ...

CALCIOMERCATO INTER : domani le visite mediche per Lisandro Lopez : Il difensore del Benfica, atterrato all’aeroporto di Malpensa, è atteso domani dalle visite mediche che lo separano dall’ufficialità. L’Inter è sempre più vicina ad annunciare Lisandro Lopez. Il difensore argentino classe ’89 del Benfica è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche con i nerazzurri. Sarà lui il primo rinforzo di Gennaio per Luciano Spalletti che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Monitorato il giovane Rosales del Boca Juniors (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: occhi puntati sul giovane talento Carlos Matias Rosales, trequartista classe 1999 del Boca Juniors.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:06:00 GMT)

GAITAN ALL'INTER? / CALCIOMERCATO news : concorrenza di Southampton e Everton : GAITAN ALL'INTER? Calciomercato news: l'esterno argentino dovrebbe essere il secondo colpo della sessione di gennaio per la squadra di Luciano Spalletti dopo Lisandro Lopez?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:31:00 GMT)

