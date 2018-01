Calciomercato | Inter in pressing su due italiani | si chiude già a gennaio?

Calciomercato Inter - ‘giallo’ Ramires : l’annuncio dell’emittente di Suning : L’Inter ha uffcializzato nella giornata di oggi l’acquisto di Lisandro Lopez. Con un comunicato apparo sul sito ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato di aver acquisito il difensore argentino dal Benfica: la formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2018, con opzione di riscatto in favore dell’Inter. Nel frattempo si tinge di ‘giallo’ la trattativa per portare a Milano Ramires. Il giocatore ha manifestato ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’acquisto di Lisandro Lopez : Calciomercato Inter, ufficiale l’acquisto di Lisandro Lopez Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato – Lisandro Lopez è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo ha ufficializzato il club nerazzurro con una nota sul suo sito web. Il 28enne difensore argentino arriva all’Inter in prestito fino al 30 giugno 2018 con diritto di opzione per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato gennaio : meglio con Miranda o Skriniar? : Lisandro Lopez all'Inter, Calciomercato gennaio: il difensore argentino ha terminato le visite mediche di rito e ha fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile. Indosserà la numero 2?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:57:00 GMT)

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news - domani il giorno decisivo : formula Turan per lui? : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato: domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'affare col Barcellona. Si lavora su una trattativa simile a quella di Arda Turan all'Istanbul Basaksehir.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:15:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - Mirabelli visiona Tah e Ginter ma in quel reparto... (ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Mirabelli ha visionato Tah e Ginter in germania ma la rosa non abbisogna di difensori centrali per il momento. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Calciomercato INTER/ News - contrordine dalla Cina : Ramires sempre più lontano (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. contrordine dalla Cina: Ramires ben lontano all'addio allo Jiangsu suning di Capello. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:41:00 GMT)

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER/ Calciomercato gennaio : convocato per la sfida contro la Roma? : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato gennaio: il difensore argentino ha terminato le visite mediche di rito e ha fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile. Indosserà la numero 2?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario per Correa? L'ultima idea per il portoghese (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. Si pensa allo scambio Joao Mario-Correa: il Siviglia destinazione ok per il portoghese?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:12:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato gennaio : visite terminate - primo ingresso alla Pinetina : Lisandro Lopez all'Inter, Calciomercato gennaio: il difensore argentino ha terminato le visite mediche di rito e ha fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile. Indosserà la numero 2?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Calciomercato INTER/ News - nuova idea per Rafinha in nerazzurro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. nuova ipotesi sulla formula del prestito per portare Rafinha a Milano. Prossimi giorni decisivi. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:03:00 GMT)

Calciomercato Inter - domani incontro tra il Barcellona e Rafinha : c'è ottimismo : Lisandro Lopez, ma non solo: il mercato dell'Inter prosegue a ritmi serrati e nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera per il secondo colpo dei nerazzurri. domani, infatti, dovrebbe trovare ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Lopez? Bravi Ausilio e Sabatini' : MILANO - A margine della riunione tra gli allenatori e gli arbitri sul Var Luciano Spalletti ha commentato l'arrivo di Lisandro Lopez all' Inter : ' Questa operazione è la conferma che abbiamo ...

Calciomercato Inter - visite concluse per Lisandro Lopez : Formalità ultimate, manca soltanto la firma sui documenti. Lisandro Lopez ha svolto le visite mediche al CONI, senza complicazioni. Il difensore argentino si recherà ad Appiano Gentile, dove firmerà ...