Calciomercato Inter | il primo colpo di mercato è Lisandro Lopez

Calciomercato INTER/ News - Rafinha : Ausilio pronto per il blitz (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. Presto il blitz decisivo per portare Rafinha a Milano: si discute sulle cifre del prestito(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:56:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : Napol in attese dal “Si” di Verdi - Inter attivissima : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’Interesse della ...

Calciomercato Inter/ News - l'agente di Ramires domani in Italia per chiudere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: l'agente del centrocampista brasiliano Ramires è atteso per sbarcare in Italia, vicino a firmare con il club di Spalletti.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 03:36:00 GMT)

Calciomercato Serie A : l'Inter forte su Rafinha : Milano, 14 gennaio 2018 - Domenica senza calcio giocato, ma il Calciomercato delle squadre di Serie A procede spedito. L' Inter vuole affondare il colpo per Rafinha . C'è ancora distanza tra i ...

Calciomercato Inter : Lopez a Milano - Ramires a un passo : ... Julio Cesar che, nel corso di un'Intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , ha parlato di lui affermando: 'Come persona è il mio contrario: ragazzo timido, molto introverso, che ama parlare ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Sanchez ad un passo dallo United. Inter beffata per Deulofeu! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato gennaio : il difensore è atterrato a Milano : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato gennaio: è ormai ai dettagli l'operazione che porterà il difensore argentino alla corte di Luciano Spalletti. Sarà un prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:26:00 GMT)

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez sbarca a Milano : tutti i dettagli economici dell’affare : Calciomercato Inter – Movimento in entrata per l’Inter che nelle ultime ore ha definito in tutti i dettagli l’arrivo del difensore Lisandro Lopez, l’ex Benfica può dare un’alternativa importante in chiave difensore al tecnico Luciano Spalletti. Qualche minuto fa il calciatore è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa, ecco tutti i dettagli dell’affare: prestito di 500mila euro più riscatto di 9,5 ...

Calciomercato Inter/ News - Monitorato il giovane Rosales del Boca Juniors (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: occhi puntati sul giovane talento Carlos Matias Rosales, trequartista classe 1999 del Boca Juniors.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:06:00 GMT)

GAITAN ALL'INTER? / Calciomercato news : concorrenza di Southampton e Everton : GAITAN ALL'INTER? Calciomercato news: l'esterno argentino dovrebbe essere il secondo colpo della sessione di gennaio per la squadra di Luciano Spalletti dopo Lisandro Lopez?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:31:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Sanchez ad un passo dallo United - Deulofeu si avvicina all’Inter : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato INTER/ News - Prosegue il pressing per Rafinha del Barça (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: continuano i contatti con i catalani del Barcellona per aggiudicarsi subito le prestazioni del brasiliano Rafinha.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:34:00 GMT)