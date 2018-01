Calciomercato | duello Juve-Napoli per Pau Lopez | può liberarsi a parametro zero

Calciomercato JUVENTUS/ News - duello col Napoli Per Pau Lopez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: André Gomes, calciatore di proprietà del Barcellona, ha chiesto di essere ceduto e Allegri vigila(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:21:00 GMT)

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Duello United-City per strappare Alex Sandro ai bianconeri (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: i rumors rivelano la presenza di United e City sulle tracce di Alex Sandro.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:17:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - duello con lo United per il figlio di Kluivert (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: duello per arrivare al figlio di Patrick Kluivert, Justin, con José Mourinho che lo vuole al Manchester United.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 03:53:00 GMT)

Calciomercato Napoli : duello con la Roma per Darmian : Calciomercato Napoli: duello con la Roma per Darmian Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Napoli, Darmian- Il Napoli ha avuto un grandissimo inizio di campionato grazie anche a Ghoulam. Il terzino sinistro, però, si è infortunato contro il Manchester City nel match di Champions League. In virtù del ko dell’algerino, Maurizio Sarri ha come ...

Calciomercato Inter/ News - duello con l'Everton per de Vrij (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: duello con l'Everton a gennaio per arrivare al forte difensore della Lazio Stefan de Vrij per rinforzare il reparto arretrato.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 03:42:00 GMT)

Calciomercato - duello per la difesa tra Cagliari e Bologna : l’obiettivo : Il Cagliari ed il Bologna stanno disputando un campionato altalenante, l’obiettivo per entrambe è quello di raggiungere la salvezza con anticipo. Per questa motivo le dirigenza sono al lavoro in vista del mercato di gennaio, si stanno studiando le strategie per rinforzare le rose. Obiettivo in comune, il nome per la difesa porta a Leandro Castan che non sta trovando spazio con la Roma. Il giallorosso dovrebbe cambiare maglia a gennaio e ...

Calciomercato Spal - si guarda in casa Udinese : duello con il Verona per un centrocampista : Calciomercato Spal – La 16^ giornata di Serie A vedrà impegnata la Spal nel delicatissimo scontro salvezza con il Verona. Gli Spallini sono reduci da tre sconfitte consecutive e hanno bisogno di punti per non sprofondare ancora più in basso in classifica. Spal e Verona però sono pronte a sfidarsi non solo sul campo ma anche sul mercato. Entrambe le squadre, infatti, hanno messo nel mirino Emil Hallfredsson, legato all’Udinese fino a giugno ...

Calciomercato Juventus - Marotta ‘disturba’ il Napoli : duello per un obiettivo in comune : Calciomercato Juventus – Dopo averlo battuto sul campo, la Juventus proverà a dar fastidio al Napoli anche in sede di mercato. Giuseppe Marotta, ad bianconero, infatti, è pronto a sorpassare il club partenopeo nella corsa a Sime Vrsaljko, che quasi sicuramente lascerà l’Atletico Madrid a gennaio. L’ex Sassuolo è uno degli obiettivi del Napoli per sostituire l’infortunato Ghoulam. La Juventus, però, non si fida al 100% di ...

Calciomercato Juventus/ News - duello col Liverpool per Gelson Martins (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie sui bianconeri: il Liverpool potrebbe scendere in campo per un duello di assoluto livello per arrivare all'esterno dello Sporting Gelson Martins.(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 03:20:00 GMT)

Calciomercato - super duello di mercato tra Bari e Ternana : si tenta il colpo in attacco : Il campionato di Serie B sta entrando nella fase importante, in particolar modo si avvicina il mercato di gennaio con alcune squadre alla ricerca di rinforzi. Due squadre pronte ad intervenire durante la prossima finestra sono Bari e Ternana, l’intenzione è quella muoversi per l’attacco. Importante opzione per il reparto avanzato, l’obiettivo in comune porta a Raffaele Palladino, calciatore del Genoa che non sta trovando spazio ...

Calciomercato Roma/ News - duello col Milan per van de Beek (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: duello col Milan per arrivare a van de Beek dell'Ajax.(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 04:26:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - duello col Crystal Palace per Wilshere (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: duello con il Crystal Palace per arrivare a Wilshere dell'Arsenal(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 03:40:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - duello col Barcellona per Fekir (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: duello in estate col Barcellona per il talento Fekir.(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 03:39:00 GMT)