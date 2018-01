Calciomercato Cagliari | Lykogiannis ha detto sì | trattativa in chiusura

Calciomercato Cagliari - è vicina la firma di Ceter : Cagliari - Una giovane promessa del calcio sudamericano sta per sbarcare in Sardegna: stiamo parlando di Damir Ceter , attaccante classe '97 della serie A colombiana con l' Independiente di Santa Fe . ...

Calciomercato - la Sampdoria vuole Farias del Cagliari : GENOVA - La Sampdoria ha messo nel mirino Diego Farias del Cagliari. Un'operazione che si può fare, dato che ai sardi piacciono - e non poco - le due contropartite che i blucerchiati vorrebbero ...

Calciomercato Cagliari - rivoluzione in difesa : movimento anche in attacco : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari si prepara per la gara di campionato contro il Milan ma a tenere banco è anche e soprattutto il Calciomercato. Il difesa è arrivato Castan ma non chiude la porta anche all’arrivo di Caldirola, manco solo l’accordo con il Werder Brema che potrebbe arrivare comunque entro le prossime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sul taccuino c’è anche il terzino del ...

Calciomercato Cagliari - Castan si presenta : “mi manda Nainggolan” : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari ha piazzato il colpo Castan per la difesa, il calciatore si presenta così: “Sono molto felice di essere qui. L’obiettivo? Combattere e contribuire a raggiungere i traguardi del club. Ho detto subito sì al Cagliari, senza pensarci un attimo. Anche Radja Nainggolan mi ha detto di venire in rossoblù”. “Una nuova sfida per la mia carriera! Andiamo Cagliari, sono più carico che mai!”, sono ...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari per Barella : possibile una sinergia : Pausa invernale utile per ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato e della lotta scudetto contro il Napoli, la Juventus è al lavoro in questi giorni per provare a trovare i profili ...

Calciomercato Cagliari - si avvicina l’attaccante per Diego Lopez : occhi su Ceter : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in piena lotta per la salvezza nel campionato di Serie A, le prossime partite saranno molto importanti per la squadra di Diego Lopez. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, operazione per l’attacco vicina alla conclusione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà si tratta di Damir Ceter, attaccante classe 1997, in forza all’Independiente di Santa Fe, valutazione tra i 3 e i 3,5 ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale l’arrivo di Leandro Castan : Calciomercato Cagliari, ufficiale l’arrivo di Leandro Castan Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato – “Una nuova sfida, andiamo Cagliari. Più carico che mai!”. Così su Twitter, Leandro Castan, dopo l’ufficializzazione del suo passaggio in prestito dalla Roma al Cagliari. Um novo desafio na minha carreira , vamos ...

Calciomercato Crotone - è ufficiale Capuano dal Cagliari : Crotone - Da oggi Walter Zenga potrà contare su un nuovo rinforzo in difesa. Si tratta di Marco Capuano , uno tra i più ambiti centrali del mercato invernale che arriva a Crotone dal Cagliari , con la ...

Calciomercato Cagliari - nuovo “dietrofront” per la difesa : la situazione : Calciomercato Cagliari, proseguono le trattative in casa sarda. Il club del presidente Giulini non ha fatto un mistero della ricerca di un terzino sinistro da aggiungere alla rosa. Nella serata di ieri si è prepotentemente diffusa la notizia di un assalto a Dodò, con il doriano che sembrava essere vicino all’accordo col Cagliari. Adesso però la situazione sembra essersi ribaltata con un nuovo controsorpasso del fiorentino Maxi Olivera sul ...

Calciomercato tutte le trattative di oggi LIVE : Cagliari - in arrivo Castan : 09.45 Sport: è arrivata una stella Sport, quotidiano catalano, apre così in riferimento all'acquisto di Philippe Coutinho, nuovo acquisto del Barcellona 09.15 Tuttosport: Juve-Can, l'affare è doppio ...

Calciomercato Cagliari - salta Maxi Olivera : il terzino arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è alla ricerca di un terzino sinistro. Da diversi giorni viene accostato al club rossoblù il nome di Maxi Olivera, in uscita dalla Fiorentina. Il paraguaiano, però, a meno di sorprese, non si trasferirà in Sardegna. Il rinforzo per la corsia mancina infatti potrebbe arrivare dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha raggiunto un accordo con il club blucerchiato per ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Calciomercato Cagliari - Melchiorri al Carpi in prestito : Cagliari - Il Cagliari ha annunciato il passaggio dell'attaccante classe 1987 Federico Melchiorri al Carpi : il giocatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Melchiorri ...

Calciomercato Cagliari - Giulini : 'Barella? Via solo per 50 milioni' : Un talento che fa gola alle big della Serie A: Juventus, Roma, Milan e Inter seguono con attenzione Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 fresco di rinnovo fino al 2022 con il Cagliari. E che, ...