Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Bonansea sontuosa - Glionnna una realtà non una promessa : La decima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus, Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: Doppietta e prestazione da urlo contro il Chievo. L’esterno della Juventus continua ad arare la fascia, facendo terra bruciata intorno a sé. Qualità tecniche e fisiche uniche per la bianconera, calciatrice di una ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus e sono dieci! Il Brescia tiene il passo - il Tavagnacco affonda : E’ andata in archivio la decima giornata della Serie A di Calcio femminile e le prime della classe si confermano ad alto livello nel primo turno del 2018. Vediamo quali sono stati gli esiti di questo sabato calcistico in rosa. La Juventus ha centrato il suo decimo successo consecutivo nel torneo nazionale superando a Vinovo il Chievo Verona per 6-0. Un successo rotondo frutto delle reti di Benedetta Glionna al 28′ ed al 69′, ...

Calcio femminile : Torna in campo la Serie A - La B scende in campo alle 14.30 - InfoOggi.it : Pink Bari-Tavagnacco sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale CalcioFemminile.lnd.it. Con il passare delle giornate ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 (giornata 10) : la Juventus ospita il Chievo - il Brescia sul campo dell’Empoli : Dopo una lunga pausa per le festività natalizie, è tempo di tornare a calcare i campi nella massima Serie del Calcio femminile italiano. Domani 13 gennaio avrà inizio il 10° turno ed andiamo a scoprire i match in programma. Juventus-Chievo La capolista Juventus riprende la propria marcia affrontando tra le mura amiche del campo di Vinovo il Fimauto Valpolicella Chievo Verona (diretta su Juventus TV, canale 212 di Sky). Una sfida non semplice per ...

Calcio femminile : il main sponsor del campionato di Serie A è fallito! Un grave danno di immagine : A scuotere il mondo del Calcio femminile italiano, negli ultimi giorni, prima della ripresa del campionato dalla pausa natalizia, non è qualche rete ma bensì qualcosa che di decoroso ha poco. Il main sponsor della attuale Serie A “I Dolci Sapori” è fallito. L’azienda con cui la Lega Nazionale Dilettanti aveva stipulato un accordo per il massimo torneo nazionale 2017-2018 ha chiuso i battenti. La sentenza risale al 7 dicembre ...

Avezzano celebra la squadra femminile di Calcio a 5. L'Orione premiato per la vittoria della coppa Italia regionale : Avezzano. E' fissata per questo venerdì, a partire dalle 12.00 presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa in cui l'assessore allo sport, Kathia Alfonsi, presenterà alla stampa la squadra femminile Orione Avezzano di calcio a cinque. Le atlete, in totale una quindicina, fanno parte della squadra formata ormai 19 anni fa, che oggi ...

Calcio femminile - Regina Baresi : “Mi piace essere un megafono per il movimento - in Italia siamo ancora molto indietro” : “Il pallone è il mio migliore amico”. Una frase che riporta alla mente il personaggio di un cartone animato giapponese che ha fatto storia ma in verità è appropriato anche per descrivere quanto avviene nella realtà. Una sfera che non ha sesso, ma è di chi la ama e di chi, giocandoci, prova divertimento. Una ragazza, nata 26 anni fa a Milano, lo dice con forza e poi con quel cognome…era quasi inevitabile finire con calzoncini e ...

Calcio femminile : le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini per l’amichevole contro la Francia : Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. Partita contro le belghe che, tra ...

Femminile Latina Calcio Ecco Sophie Williams E Dunja Stokan : ... classe1993, centrocampista croata proveniente da Rijeka, vincitrice del campionato universitario 2016 con UNOH (University of Northwestern Ohio) presso la quale si è laureata in Sport of marketing ...

Calcio femminile : cori sessisti nel corso di Ravenna Woman-Juventus. Diffidato il campo bianconero per i cori dei tifosi : Spesso parliamo di affiliazione tra club maschile e club femminile nel Calcio italiano ma in un certo qual senso si preferirebbe che alcuni atteggiamenti tipici dell’ambiente del “Pallone professionistico” non andassero ad inquinare “l’altra sponda”. Ci riferiamo a quanto è avvenuto nel corso dell’ultimo incontro di campionato, datato 16 dicembre 2017, in terra romagnola tra il Ravenna Woman e la ...

Calcio femminile : la Juventus chiude il 2017 dominando la scena in Serie A. Un progetto già vincente? : Il 2017 sta per chiudere i battenti ed il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 ha già dato appuntamento a tutti al 13 gennaio quando le ragazze del torneo nostrano torneranno ad esibirsi per la decima giornata. Dopo nove turni un dato sembra abbastanza chiaro: la forza della Juventus. La Vecchia Signora, entrata nella massima Serie grazie all’acquisizione del titolo sportivo del Cuneo Calcio femminile (acquisizione ...

Fifa - per il Calcio femminile non si prevede l’indennità di formazione : Indennità di formazione per il calcio femminile, la Fifa ha stabilito che nel calcio femminile non sarà applicabile il principio del calcio maschile. L'articolo Fifa, per il calcio femminile non si prevede l’indennità di formazione è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.