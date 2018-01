Cagliari | doppio obiettivo per la fascia

Cagliari - doppio affare con la Fiorentina : Maxi Oliveira e Carlos Sanchez nel mirino : Cagliari, doppio affare con la Fiorentina: Maxi Oliveira e Carlos Sanchez nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, doppio affare CON LA Fiorentina – Il Cagliari sta resistendo agli assalti di diversi club per Nicolò Barella. Soltanto ieri è arrivata la chiusura alla Roma, tramite una richiesta di ben 50 milioni di euro. Un bel segnale per ...

Calciomercato Cagliari - doppio innesto per Diego Lopez : le ultime : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dall’importante ed inaspettato successo in campionato contro l’Atalanta, blitz esterno fondamentale per la salvezza. La dirigenza adesso è pronta a muoversi sul mercato per mettere a segno qualche colpo da consegnare al tecnico Diego Lopez, nelle ultime ore importanti novità. Ad un passo l’arrivo di Luca Caldirola, difensore del Werder Brema e pronto a tornare in Italia. ...

DIRETTA/ Atalanta-Cagliari (risultato live 0-2) streaming video e tv : raddoppio di Padoin in contropiede : DIRETTA Atalanta Cagliari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Nell'ultimo turno del girone di andata, Gasperini e Lopez si sfidano alle ore 15(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - doppio innesto per la difesa? : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in lotta per la salvezza nel campionato di Serie A ed adesso la squadra di Diego Lopez si prepara per la gara contro l’Atalanta. La dirigenza nel frattempo lavora attentamente sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importati novità per la difesa. In mattinata vi avevamo parlato dell’interesse per Kevin Bonifazi del Torino, la trattativa è ancora in ...

Roma - largo al doppio nueve : finalmente insieme Dzeko e Schick - titolari contro il Cagliari : L'attesa, lunghissima e per certi versi ingombrante, sembra davvero essere finita: domani sera all'Olimpico, nel 17° turno di campionato contro il Cagliari, ecco in campo la Roma che verrà. © ...

Cagliari-Sampdoria 2-2 - Farias e Pavoletti riprendono il doppio Quagliarella : La cronaca. Sampdoria show nei primi quarantacinque minuti. Gli uomini di Giampaolo, infatti, grazie alla doppietta di Quagliarella , lo chiudono sul 2-0. Al 10' ci prova Joao Pedro, ma la sua ...

Cagliari-Inter 1-3 - dopo la paura doppio Icardi e Brozovic : nerazzurri - su la testa (per una notte) : L'Inter ha battuto 3-1 il Cagliari nell'ultimo anticipo della 14/a giornata di Serie A. In Sardegna apre nel primo tempo Icardi al 28', poi nella ripresa raddoppia per i nerazzurri Brozovic al 10'. Al ...