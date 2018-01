Buon ' viaggio' alla signora dell' Opera dei pupi catanese

Elton John fa una dedica speciale alla mamma scomparsa : "Mi mancherai tantissimo. Fai Buon viaggio e grazie di tutto" : "È così triste dire che mia madre è morta questa mattina. L'ho vista lunedì scorso e sono scioccato. Fai buon viaggio mamma. grazie di tutto. Mi mancherai tantissimo. Con Amore, Elton". Con questo messaggio, comparso sulla sua pagina Instagram, Elton John ha voluto dare l'ultimo saluto alla madre, morta a 92 anni e da cui si era allontanato per nove anni.So sad to say that my mother passed away this morning. I only ...