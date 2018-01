Borsa | Milano sale con Azimut e Saipem

Borsa : Europa debole - Milano -0 - 1% : Milano, 15 GEN - Borse europee negative in avvio di settimana, frenate dall'ulteriore passo avanti dell'euro sul dollaro, con il cambio che ha superato quota 1,22 biglietti verdi per unità della ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Azimut a +6 - 2% - Fca a +2 - 2% (15 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana, ma non avrà il riferimento di Wall Street chiusa per festa.

Borsa : Milano -0 - 2% - giù Cnh e Unicredit : Milano, 15 GEN - Prevalgono le vendite in Piazza Affari nella prima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib cede lo 0,2%) frenato da Cnh (-1,71%), Unicredit (-0,8%), Ubi Banca (-0,49%) e Banco Bpm (-...

Borsa Milano bene con Europa - svetta Cnh : Milano, 12 GEN - Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,53%, in testa alle principali Borse europee, una seduta segnata dall'avanzata dell'euro, spinto dall'intesa sul governo tedesco e dallo ...

Borsa - Milano chiude in rialzo (+0 - 54%) : Milano, 12 GEN - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,54% a 23.429 punti. Tutte le notizie di Breaking News

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Unicredit a +1 - 7% - Cnh Industrial a +2 - 5% (12 gennaio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi chiude una settimana in cui sta facendo registrare continui progressi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:59:00 GMT)

Borsa : Europa positiva - euro top da tre anni a 1 - 21 - a Milano corre Fca : ...6%), dopo l'annuncio del contratto di investment advisory agreement con Zeus Capital Alternative per il nuovo fondo per il nuovo fondo 'AZ Franchising Fund', interamente dedicato al mondo delle reti ...

Borsa : Milano sale (+0 - 51%) - corre Fca : Milano, 12 GEN - La Borsa di Milano guida i listini europei con il Ftse Mib che guadagna lo 0,51% a 23.417 punti. In cima al listino svetta Fca (+3,5%) a 19,68 euro, dopo l'annuncio dell'investimento ...

Borsa : Europa parte in rialzo in scia a record di WS - a Milano vola di nuovo Fca : ... dopo la pubblicazione delle minute della Banca centrale europea, nelle quali e' indicato che l'istituto potrebbe cambiare guidances in questi primi mesi del 2018 se l'economia europea continuera' a ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari chiude la settimana dei rialzi (12 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude una settimana in cui sta facendo registrare continui progressi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:23:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a +0 - 64% - Saipem a +3 - 65% (11 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri cerca di consolidarsi ancora sopra i 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:41:00 GMT)