Borsa | Europa debole | Milano -0 | 1%

Borsa Milano bene con Europa - svetta Cnh : Milano, 12 GEN - Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,53%, in testa alle principali Borse europee, una seduta segnata dall'avanzata dell'euro, spinto dall'intesa sul governo tedesco e dallo ...

Borsa : Europa positiva - euro top da tre anni a 1 - 21 - a Milano corre Fca : ...6%), dopo l'annuncio del contratto di investment advisory agreement con Zeus Capital Alternative per il nuovo fondo per il nuovo fondo 'AZ Franchising Fund', interamente dedicato al mondo delle reti ...

Borsa : Europa parte in rialzo in scia a record di WS - a Milano vola di nuovo Fca : ... dopo la pubblicazione delle minute della Banca centrale europea, nelle quali e' indicato che l'istituto potrebbe cambiare guidances in questi primi mesi del 2018 se l'economia europea continuera' a ...

Borsa Europa chiude cauta - Londra +0 - 19% : MILANO, 11 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente contrastati: Londra ha concluso in rialzo dello 0,19%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,59% finale e Parigi lo 0,29%.

Borsa : Europa cauta - Milano +0 - 6% : Milano, 11 GEN - Le Borse europee restano caute a metà seduta con Milano però con un passo più deciso. L'indice d'area Stoxx 600 si muove a ridosso la parità. Stesso passo per Parigi (+0,09%) e ...

Juve - boom in Borsa : è la regina d'Europa. E pure la Capitale tira : In Borsa la Juve guarda tutti dall'alto. Anche in Europa. Il 2017 si è chiuso con una performance senza precedenti che ha permesso al club bianconero di realizzare un surplus del 154% nella quotazione.

Borsa : Europa cauta in avvio - Milano al palo con realizzi sulle banche : I documenti potrebbero contenere indicazioni importanti sulle prossime mosse di politica monetaria. sulle prime battute Milano e Madrid oscillano sulla parita', Parigi sale dello 0,01% e Francoforte ...

Borsa : Europa allunga il passo - a Milano bene le banche - corre ancora Fca : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Le Borse europee stanno allungando il passo al giro di boa della meta' seduta, complici i dati macroeconomici che testimoniano un'economia europea in forte ripresa. Il tasso di disoccupazione della zona euro lo scorso novembre e' tornato al livello piu' basso dal gennaio 2009, attestandosi all'8,7%. Milano guadagna mezzo punto ...

Borsa : Europa resta rialzo - Milano +0 - 22% : A sostenere i listini sono in generale le buone indicazioni dell'economia globale e gli acquisti sul comparto dell'auto. Francoforte e Parigi salgono entrambe dello 0,38% mentre Londra prosegue in ...

Borsa : Europa in rialzo - Milano +0 - 1% : Milano, 8 GEN - Borse europee positive, nonostante il calo degli ordini di fabbrica in dicembre in Germania (-0,4%), in vista di una tenuta della fiducia economica nell'Ue, dove è atteso un incremento ...

Borsa : Europa sale con dati inflazione : (ANSA) - MILANO, 5 GEN - Le Borse europee proseguono stabilmente in rialzo, nel giorno in cui arrivano i dati sull'inflazione dell'Ue-19 ed i prezzi alla produzione nell'industria. L'indice Stoxx 600 ...

Borsa - Milano peggiore Europa con banche : Milano, 3 GEN - A metà seduta Piazza Affari si accomoda in fondo ai listini europei con il Ftse Mib che cede lo 0,3%, appesantito dalla debolezza del comparto bancario nel giorno del debutto della ...

Borsa Europa chiude debole - Londra -0 - 6% : (ANSA) - MILANO, 2 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso la giornata in calo: Londra ha perso lo 0,63%, Parigi lo 0,45%, Francoforte ha concluso in ribasso dello 0,36%.

Borsa Europa : 2017 - Zurigo batte Milano : (ANSA) - Milano, 29 DIC - A parte la corsa di Vienna (+30%, ma è un listino dalla scarsa capitalizzazione) la Borsa europea migliore del 2017 è stata Zurigo, con il mercato svizzero che ha vinto sul ...