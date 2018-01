Blue Monday | il giorno più buio Ma per gli psicologi è un fake

Blue Monday - esperto : un fake smentito dalla biologia : Oggi è davvero il giorno più triste dell’anno, il cosiddetto “Blue Monday“? “Assolutamente no: è solo un fake mediatico, che non ha alcun tipo di riscontro dal punto di vista della biologia e del vissuto comportamentale di nessuna fascia della popolazione“: lo dichiara all’AdnKronos Salute Massimo Di Giannantonio, psichiatra e professore dell’università Gabriele d’Annunzio di Chieti. La formula del ...

BLUE MONDAY, il giorno più triste dell'anno è arrivato. Da dove nasce, chi lo ha messo a punto e quali sono le variabili che lo rendono più deprimente degli altri.

La bufala del Blue Monday (e perché forse dovremmo smettere di scriverne) : ... aveva già sottolineato, in un pezzo pubblicato nel suo blog per il giornale inglese, Bad Science , come un'operazione del genere rappresentasse un esempio molto negativo per il mondo scientifico ...

Blue Monday : 5 motivi per essere felici anche oggi

La bufala del Blue Monday - il giorno più triste dell’anno : (foto: Getty Images) Uno dei momenti migliori in cui si viaggia? Forse quando ci si sente tristi e si parte per fuggire dalla monotonia. È per questo che, all’inizio del 2005, la compagnia di viaggi Sky Travel decide di farci sentire tutti più tristi, lanciando una campagna pubblicitaria in cui ci rivela che se ci sentiamo giù di morale è perché il 18 gennaio è il Blue Monday, il giorno più deprimente dell’anno. Il tutto, ...

Oggi 15 gennaio 2018 è il “Blue Monday” : è il giorno più triste dell’anno - i consigli per superarlo : Il lunedì probabilmente è il giorno della settimana meno amato: è innegabile che i rendano la vita più difficile alle persone, soprattutto a chi lavora. Ancor meno amato è il terzo lunedì di gennaio, che nel mondo anglosassone è stato ribattezzato Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Individuato da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, attraverso una controversa formula, dove le variabili sono il meteo, i debiti, i ...

Blue Monday - oggi è il lunedì più triste dell’anno. E l’ideatore si scusa per aver reso gennaio “il mese più deprimente” : Vi sentite tristi senza un particolare motivo? Siete più stanchi e demotivati del solito? Volete solo nascondere la testa sotto al piumone e non pensare più a niente? Niente paura: è “colpa” del Blue Monday, il giorno più triste dell’anno. Se anche voi sentite il peso delle vacanze natalizie ormai terminate, del portafoglio “alleggerito” dai saldi, dei buoni propositi per il nuovo anno che sembrano già ...

