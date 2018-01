Berlusconi torna sui mega poster 6x3 | ma ora si sente lo zio della patria

Domenica Live torna dopo la pausa : le anticipazioni. 'Ripartiamo da Berlusconi' : Domenica Live torna su Canale 5 dopo una pausa di un mese e mezzo. Barbara D'Urso è pronta alla nuova sfida a partire da Domenica 14 gennaio alle ore 14, e in una intervista al Giornale ha anche dato ...

Silvio Berlusconi - golpe 2011. Non è ancora finita - parla Renzi : 'Con la flat tax torna Mario Monti' : L'ombra di Mario Monti sull'Italia, di nuovo. Stavolta però a giocare la carta del terrore è Matteo Renzi , per spaventare gli elettori che potrebbero essere tentati dal votare Silvio Berlusconi . 'La ...

Renzi : con Berlusconi e Salvini l’Italia torna indietro : Roma– Di seguito le parole che Matteo Renzi, segretario del Pd, ha voluto riportare attraverso il suo account Twitter: “Berlusconi torna indietro sul lavoro. Salvini... L'articolo Renzi: con Berlusconi e Salvini l’Italia torna indietro su Roma Daily News.

Silvio Berlusconi - golpe 2011 e 2018 : torna l'incubo. Il complotto finanziario contro l'Italia : Matteo Renzi è proprio alla frutta se ritira fuori lo spauracchio dello spread. Non sa come affrontare la corsa nei sondaggi del centrodestra, con Forza Italia primo partito della coalizione e in ...

SONDAGGI/ Il centro molla Renzi (23%) e torna da Berlusconi (38%) : decidono gli immigrati : Il nuovo SONDAGGIo Tecnè dà la formazione di Pietro Grasso in forte avanzata, mentre il centrodestra si consolida. Ne abbiamo parlato con CARLO BUTTARONI

Ritorna - in piccolo - L'Ulivo e l'avversario è sempre lo stesso : "Siamo gli unici che hanno battuto due volte Berlusconi" : Il cerimoniere silenzioso, per conto di Matteo Renzi, è Maurizio Martina in piedi in fondo alla sala. Il tessitore dell'alleanza del Nuovo Ulivo con il Pd è Piero Fassino, seduto in terza fila. All'hotel Nazionale, nel cuore di Roma, a due passi da Montecitorio, nasce "Insieme". Il momento clou è la presentazione del simbolo. Viene tolto il drappo arancione ed è subito '96 guardando quel rametto di ulivo che è ...

Ai Berlusconi torna l'appetito per la Rai : Un tetto "molto stringente" alla pubblicità sulla Rai. A proporlo è Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, che in un'intervista al Corriere della Sera spiega: " La Rai è rimasta un unicum ...