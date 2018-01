Benedetta follia | il nuovo film Filmauro è una divertente commedia sull' oggi

: RT @UniMoviesBlog: Box Office Italia - Il weekend lo vince #BenedettaFollia, secondo #Jumanji - andreavantini90 : RT @UniMoviesBlog: Box Office Italia - Il weekend lo vince #BenedettaFollia, secondo #Jumanji - BestMovieItalia : Carlo Verdone primo al box office Italia con Benedetta Follia - - Screenweek : #BoxOfficeItalia 1° #BenedettaFollia con 3.533.891€ e la prima media copia in classifica di 5.228€… - CityplexModerno : #CityplexModernoSassari #FilmInSala Benedetta Follia - UniMoviesBlog : Box Office Italia - Il weekend lo vince #BenedettaFollia, secondo #Jumanji -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Arriva puntuale come una finanziaria la nuovadi Carlo Verdone "" produzioneauro di Luigi ed Aurelio De Laurentiis. La coppia dei protagonisti è quanto di più distante possa esserci: il sommo Carlo Verdone - in gran forma - interpreta Guglielmo, un commerciante di materiale e paramenti sacri ed artistici in una Roma papalina. Nella serata dei suoi venticinque anni di matrimonio la moglie Lidia (Lucrezia Lante della Rovere) lo scarica per una sua ex commessa dichiarandoglisi omosessuale. Guglielmo è costretto a rimettersi in gioco. L'aiuta in quest'impresa da crisi di mezz'età l'improbabile nuova commessa, la coatta Luna (Ilenia Pastorelli, resa celebre dalLo chiamavano Jeeg Robot, per la cui interpretazione ha vinto un David di Donatello). Questo strano connubio artistico-lavorativo funziona incredibilmente: perché Verdone è in gran spolvero con la ...