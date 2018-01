Belen Rodriguez da bambina | la foto su Instagram | paffuta e dolcissima

CECILIA RODRIGUEZ / La sorella Belen la rimprovera pubblicamente - ecco perché : CECILIA RODRIGUEZ è stata rimproverata da Belen per l'eccessivo uso dei social network. ecco come le ha risposto, affidandosi sempre alle sue Instagram Stories.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:53:00 GMT)

Belen Rodriguez - la foto a 15 anni : fisico pazzesco - Lato B in mostra e quel 'dettaglio' : Belen Rodriguez posta su Instagram una propria, conturbante foto a 15 anni e il mondo social impazzisce. No, non per lo scatto sotto accusa (la showgirl ragazzina, bellissima, vestita in modo particolarmente aggressivo), ma per un dettaglio che ai più sarà passato inosservato. ...

Belen Rodriguez pubblica la foto del suo lato B a 15 anni : Striscia la notizia ha inserito Belen Rodriguez nei Fatti e rifatti. La showgirl ha replicato a chi ha iniziato a criticarla per i troppi ritocchini, in particolare a labbra e lato B. L’argentina ha scelto l’ironia pubblicando su Instagram una foto di…Continua a leggere →

STEFANO DE MARTINO/ “L'Isola dei Famosi - la mia occasione! Per Belen Rodriguez ci sarò sempre...” (Verissimo) : STEFANO De MARTINO ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:38:00 GMT)

Stefano De Martino a Verissimo parla di Belen Rodriguez : “Non credo che torneremo mai insieme” : Stefano De Martino a Verissimo, nell’intervista di Silvia Toffanin, ha raccontato delle sue emozioni prima della partenza per l’Honduras nei panni di inviato dell’Isola dei Famosi 2018, ma anche di Belen Rodriguez. Proprio riguardo all’ex moglie il ballerino professionista del talent di Maria De Filippi ha dichiarato: “Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi“. Si infrangono ...

