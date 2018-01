Beautiful Viaggio di nozze parigino per i Brill insieme a Rick e Maya Anticipazioni 15

Beautiful / Bill e Brooke in viaggio di nozze a Parigi (Anticipazioni 13 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL , puntata 13 gennaio: Bill e Brooke si trasferiscono a Parigi per il viaggio di nozze . Al loro fianco ci sono anche Rick e Maya.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 07:41:00 GMT)

Beautiful / Steffy ritorna dal viaggio di nozze e scopre che il padre non si è sposato (Anticipazioni) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 8 novembre: Steffy ritorna dal viaggio di nozze con Liam e apprende che Brooke e Ridge non si sono sposati come previsto.(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 01:25:00 GMT)