BEAUTIFUL | anticipazioni americane | STEFFY e LIAM annullano il matrimonio

: Si mette male... Ecco le #anticipazioni americane di #Beautiful!!! - redazionetvsoap : Si mette male... Ecco le #anticipazioni americane di #Beautiful!!! - zazoomblog : #BEAUTIFUL - Nicole è sterile tenterà di riprendersi Lizzie (Anticipazioni 15 gennaio 2018) #BEAUTIFUL #/ ... - anticipazionitv : Nelle #puntateamericanebeautiful un errore si rivela fatale! #leggila - Vi aspettavate questa tragica... -

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Lesulle prossime puntatedici dicono cheSpencer prenderanno una difficile decisione sul loro futuro che, per il ragazzo, è al momento irrimediabilmente compromesso da quanto accaduto tra la moglie e il padre Bill. Al giovane sono bastate circa 48 ore dal momento in cui ha appreso la verità sul tradimento per capire quale sia la strada migliore da intraprendere ora… che è quella di porre fine al suocon! Stando agli spoiler, la scelta dinon sarà quella di optare per un divorzio, bensì quella di presentare auna richiesta di annullamento, che cancelli in tempi brevi la loro unione. Il fatto che, fra qualche mese, i due diventeranno genitori complica tutto ma, sebbenenon voglia sottrarsi al ruolo di padre, non può più restare sposato ae non troverà la forza di perdonarla. Come ha ...