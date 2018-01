Basket | Serie A2 | impresa di Treviglio con Trapani all' overtime

Basket Serie B - l'ex Chiappelli trascina Faenza : sbancata Reggio Emilia : Bastano venti minuti di vera Rekico per sbancare il campo della Bmr Reggio Emilia davanti ad una cinquantina di tifosi faentini festanti che hanno creato anche in trasferta il clima del PalaCattani. ...

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight : Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi ...

Basket - serie A2 : Boniciolli show dopo la rimonta : "Chiederò di partire da -10" : Ogni conferenza post partita di Matteo Boniciolli è uno show. Non ha fatto eccezione quella al termine della vittoria in rimonta contro Udine, con la sua Fortitudo solitaria inseguitrice di Trieste al ...

Basket Serie A2 - la Mens Sana sconfitta di misura dalla capolista Casale : La cronaca Novipiù in campo con Tomassini, Bellan, Sanders, Martinoni e Marcius. La Soundreef risponde con Saccaggi, Sandri, Turner, Ebanks e Vildera. Poveri bagnate in avvio, dopo 3' il tabellone ...

Basket - serie A Cremona e Cantù alle final eight - out Sassari : ROMA - Cremona non sbaglia. Sbanca Capo d'Orlando (85-95) e strappa uno dei due pass per la final Height di Coppa Italia. L'altro posto utile per entrare tra le prime otto della serie A al giro di boa ...

Basket - Serie A : Final Eight per Cremona e Cantù con l'instant replay : Serie A Il nuovo calendario Dopo gli anticipi del sabato, nei quali Avellino ha messo il timbro al titolo di campione d'inverno, l'ultima di andata in Serie A deve assegnare gli ultimi due posti per ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

