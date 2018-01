Bari | buon compleanno | 110 anni di storia

Bari : orologi - buoni benzina e contanti in cambio di appalti. Arrestato presidente di Arca Puglia e due imprenditori : Un orologio da polso da 20mila euro, buoni benzina e denaro in contante. Tanto sono costati ad alcuni imprenditori gli appalti per le case popolari di Bari. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza che ha Arrestato il direttore generale dell’ente di edilizia pubblica Arca Puglia, Sabino Lupelli, e due imprenditori (Antonio Lecce e Massimo Manchisi). L’inchiesta coinvolge anche il costruttore ed editore barese Dante Mazzitelli raggiunto dalla ...