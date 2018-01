BARBARA D' URSO Domenica Live vs Domenica In | torna Carmelita e “asfalta“ le Parodi

ANNALISA MINETTI/ Incinta di Elena : foto - il ringraziamento all'amica BARBARA d'Urso (Domenica Live) : ANNALISA MINETTI Incinta di Elena e cieca totale, torna ospite a Domenica Live: "sono preoccupata ma Gesù mi ha dato lei e mi darà la forza di crescerla". Sorpesa d'Urso per la cantante(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:25:00 GMT)

ANGELO SANZIO/ Il Ken italiano : “Grazie BARBARA d'Urso per questa emozione immensa” (Domenica Live) : ANGELO SANZIO, il Ken italiano a Domenica Live: la sua trasformazione fisica a soli 28 anni e la rincorsa alla bellezza a tutti i costi. Quali operazioni ha già compiuto.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:14:00 GMT)

Lorenzo Crespi torna in tv : è il nuovo opinionista di BARBARA d’Urso : Lorenzo Crespi oggi: l’attore di nuovo in televisione grazie a Barbara d’Urso Lorenzo Crespi – vero nome Vincenzo Leopizzi – è tornato finalmente in tv. Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, l’attore ha fatto il suo ritorno a Domenica Live. Crespi è stato invitato da Barbara d’Urso per parlare del tema della chirurgia plastica, […] L'articolo Lorenzo Crespi torna in tv: è il nuovo opinionista di ...

Allegra - Ken ed Emanuele ospiti a Domenica Live di BARBARA D'Urso Video : Al ritorno dalla pausa per le vacanze natalizie, riprende la normale programmazione di Canale 5 che come ogni Domenica va a sfidare Domenica In presentato dalle sorelle Parodi. Torna quindi in diretta Domenica Live di Barbara D'Urso, [Video] che per attirare il grande pubblico ne trova sempre una più del diavolo. Nella prima parte del programma con i vari opinionisti chiamati nel salotto, viene aperto il dibattito della chirurgia estetica. ...

BARBARA D'Urso - dopo Silvio Berlusconi l'annuncio per la campagna elettorale : 'Ospiterò tutti i politici' : Non contenta di dominare la battaglia dello share della domenica pomeriggio, Barbara D'Urso ha deciso di ripartire con il suo Domenica live prendendo per le corna la campagna elettorale appena ...

Allegra - Ken ed Emanuele ospiti a Domenica Live di BARBARA D'Urso : Al ritorno dalla pausa per le vacanze natalizie, riprende la normale programmazione di Canale 5 che come ogni Domenica va a sfidare Domenica In presentato dalle sorelle Parodi. Torna quindi in diretta Domenica Live di Barbara D'Urso, che per attirare il grande pubblico ne trova sempre una più del diavolo. Nella prima parte del programma con i vari opinionisti chiamati nel salotto, viene aperto il dibattito della chirurgia estetica. Barbara, che ...

Domenica Live / BARBARA d'Urso : "Il mio seno è vero - ma ho un segreto - 'Paola' e 'Chiara' sono..." : Domenica Live, anticipazioni e ospiti del 14 gennaio: la prima puntata del 2018 si apre con Silvio Berlusconi, un'anteprima mondiale e tante sorprese con Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:11:00 GMT)

Lorenzo Crespi/ Torna in tv da BARBARA d'Urso nel ruolo di opinionista dopo la malattia (Domenica Live) : Lorenzo Crespi, il ritorno in Tv dopo l'invito di Barbara d'Urso nell'inedito ruolo di opinionista dopo la guarigione dalla malattia grave che lo aveva colpito.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:01:00 GMT)

Angelo Sanzio/ Il Ken italiano - la madre : “Eri più bello prima” - BARBARA d’Urso pazza di lei (Domenica Live) : Angelo Sanzio, il Ken italiano a Domenica Live: la sua trasformazione fisica a soli 28 anni e la rincorsa alla bellezza a tutti i costi. Quali operazioni ha già compiuto.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:39:00 GMT)

CARLO VERDONE/ BARBARA D'Urso : "A Domenica Live sarà ospite in versione inedita" : CARLO VERDONE, sarà ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. L'attore al cinema con il film Benedetta Follia si svelerà in forma "inedita"?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:02:00 GMT)

LAURA FREDDI È MAMMA/ Nata Ginevra arriva la proposta di matrimonio da BARBARA d'Urso? (Domenica Live) : Domenica Live, LAURA FREDDI da Barbara d'Urso verrà intervistata dopo la nascita della piccola Ginevra, ecco cosa aveva dichiarato mentre era in dolce attesa.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:24:00 GMT)

BARBARA d’Urso : “Domenica Live riparte con un’esclusiva mondiale”. E replica alle critiche di Carmine Castoro… : Domenica Live torna in onda dal 14 gennaio su Canale 5 dopo la lunga pausa (oltre un mese). Ecco cosa dichiara Barbara d’Urso… che replica anche alle critiche del filosofo Carmine Castoro. Barbara d’Urso: “Domenica Live? Sperimenteremo e avremo i leader politici” Ci saranno novità in Domenica Live? Barbara d’Urso, intervistata da Il Giornale, risponde […] L'articolo Barbara d’Urso: “Domenica ...

Antonio Zequila/ Chirurgia estetica - da BARBARA d'Urso l'intervento per ringiovanire (Pomeriggio 5) : Antonio Zequila e la Chirurgia estetica a Pomeriggio 5: da Barbara d'Urso l'intervento dell'attore per ringiovanire. Er Mutanda si è infatti sottoposto ad un particolare trattamento(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:08:00 GMT)

Levante - BARBARA D'Urso la 'dimentica' a Pomeriggio 5 : FUNWEEK - A Pomeriggio 5 , Levante ha ricevuto un forte smacco durante la messa in onda del servizio della lite tra lei e Arisa. Ad alzare una nuovo polverone di polemiche è infatti la definizione che ...