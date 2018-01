barbara balzerani moro

: Aldo Moro, la brigatista Barbara Balzerani se la ride: "Qualcuno mi ospita per il quarantennale?" - giuaddo99 : Aldo Moro, la brigatista Barbara Balzerani se la ride: "Qualcuno mi ospita per il quarantennale?" - Dome689 : Brigatisti contro. La Balzerani ironizza su Moro, la durissima lettera di Etro: "Vergogna, ci vediamo all'inferno" - zazoomblog : Omicidio Moro lex brigatista Barbara Balzerani ironizza. Raimondo Etro "Vergogna ci vediamo ...… - comunikiamo : Per @emanuelefiano i fascisti devono andare in galera anche solo per un gesto la loro Amata gentaglia invece ha dir… - VinceMaielli : RT @ost50: Xlaserie: la pallottola sempre in canna e dei morti #chissenefrega La #brigatista dura e pura #Balzerani ironizza sul quarantenn… -

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Tutto comincia con un post su Facebook. Di una brigatista. Certo, può sembrare strano che una Brigatista Rossa ceda al fascino massificatore di uno strumento creato per profitto da quello che poi è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, ma tant'è: ancheBalzerani è sui social network. Per dare voce alle proprie idee e rimbalzare iniziative di altri, sempre contigue al mondo della estrema sinistra. Ma anche per dire la sua, come quella, che suona subito un po' provocatoria, sul quarantennale prossimo venturo della strage di via Fani. "Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?" scrive la Balzerani, E subito arriva una sequela di risposte di persone che si offrono di ospitarla. Fino a una risposta un po' particolare: "Non è carino un week-end in spa, vicino via Fani, ...