Bankitalia | a novembre il debito pubblico scende a 2 275 miliardi

Bankitalia - a novembre debito 2.275 mld : ROMA, 15 GEN - A novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.275 miliardi, in diminuzione di 14,7 miliardi rispetto al mese precedente. Lo rende noto Bankitalia nell'ultimo ...

Bankitalia - sofferenze nette in lieve aumento a novembre : (Teleborsa) - Pressoché stabili le sofferenze in bilancio delle banche italiane nel mese di novembre , con un lieve calo per le lorde e un piccolo aumento per le nette. Secondo i dati pubblicati da ...

