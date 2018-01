: Baby gang in azione a Napoli. Un’altra aggressione davanti alla fermata della metro. E a… - Sfoglaire_1 : Baby gang in azione a Napoli. Un’altra aggressione davanti alla fermata della metro. E a… - RaiNews : #Napoli. Baby gang ancora in azione: pugni e insulti a un #minorenne che tornava a casa ? - maurotava : Baby gang in azione a Napoli. Un'altra aggressione davanti alla fermata della metro. E a Pomigliano… - baldo_cusumano : RT @mara_carfagna: Baby gang a #Napoli? Ci sono stati un eccesso di tolleranza e troppo permissivismo. Serve un piano. - LyudmylaShkola : @SkyTG24 @Milodago Emergenza baby gang,emergenza rifiuti,emergenza clandestini,emergenza poverta,emergenza,emergenza..... -

Un altro minore è stato aggredito da una. Il nuovo episodio è avvenuto ieri sera davanti alla stazione della metropolitana 'Policlinico". Un sedicenne ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che non conosceva. Prima hanno iniziato a insultarlo, poi lo hanno colpito al volto con un pugno rompendogli il naso. Il ragazzino ha rifiutato il ricovero. Su come sono andati esattamente i fatti sono in corso accertamenti della polizia.(Di lunedì 15 gennaio 2018)