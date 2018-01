Baby gang in azione a Torino | giovani picchiati e rapinati in centro

Napoli - cresce l'allarme Baby gang Domani vertice col ministro Minniti : vertice in Prefettura, Domani a Napoli , alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti , sull'escalation di episodi di violenza giovanile che si stanno verificando in questi giorni. Alla ...

La lunga scia di violenza delle Baby gang a Napoli : Napoli , 15 gen. (askanews) In poco più di due mesi undici minori, tra Napoli e provincia, sono finiti in ospedale perché vittime di baby - gang . Un triste bollettino che ha visto protagonisti giovani, ...

Napoli - ancora Baby gang in azione : 16enne in ospedale col naso rotto : ancora violenza a Napoli, ancora per mano di una baby gang. Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale con il naso rotto e una prognosi di 30 giorni. Il...